El experto en seguridad Hugo Achá: “Nadie parece recordar que EEUU ha decapitado a la cúpula del régimen iraní”

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de junio, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al analista político y experto en seguridad y defensa, Hugo Achá, sobre los últimos acontecimientos en la guerra de Irán; así como también sobre los acuerdos de paz que la Administración del presidente Donald Trump se encuentra negociando con la teocracia islámica.

“Nadie toma en cuenta en qué posición está el régimen iraní, este ha sufrido la eliminación y decapitación de su cúpula al más alto nivel, ha tenido pérdidas financieras ingentes, ha perdido la mayor parte de su entramado de apoyos regionales y globales. […] La posición de Estados Unidos y sus aliados en este tema tiene un punto innegociable: Irán no puede tener armas nucleares, independientemente de qué lleve este acuerdo a la práctica o cómo se haga viable desde lo financiero y político, está claro que ese punto no es negociable. Lo ha dicho el presidente Trump y el primer ministro de Israel", dijo Achá.

Puedes ver la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.