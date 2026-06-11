El Banco Central Europeo sube los tipos de interés por la guerra en Oriente Medio

Publicado por Alejandro Baños 11 de junio, 2026

El Banco Central Europeo (BCE), órgano encargado de gestionar la política monetaria de la Unión Europea (UE), elevó sus tipos de interés hasta el 2,25%, con el objetivo de contrarrestar el aumento de la inflación causado por la guerra en Oriente Medio.

Es la primera vez que el BCE sube su principal tasa desde que comenzó el conflicto. Hasta la fecha, se situaba en el 2%.

"El Consejo de Gobierno se ha comprometido a definir la política monetaria de manera que la inflación se estabilice en su objetivo del 2% a medio plazo", informó el BCE en un comunicado. "La guerra en Oriente Medio está generando presiones inflacionistas, y la decisión de subir los tipos se mantiene firme en diversos escenarios que analizan cómo podría evolucionar el impacto y afectar a las perspectivas a medio plazo de la zona del euro".

Además, el órgano presidido por Christine Lagarde aspira a que se llegue a ese objetivo del 2% de inflación en 2028.

Con el aumeto de los tipos de interés, el BCE encarece el crédito, lo que causa que el consumo y la inversión se frenen.