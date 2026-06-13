En medio de la euforia por el avanzado acuerdo de paz, EEUU derriba drones iraníes que se dirigían a Ormuz e Israel avisa de nuevos bombardeos contra posiciones de Hezbolá en Líbano

Publicado por Israel Duro 13 de junio, 2026

En medio de la alegría por el 80% de posibilidades que da la Casa Blanca de firmar por fin un acuerdo de paz con Irán, el 20% restante se ha materializado en forma del derribo por parte de los militares estadounidenses de drones iraníes que se dirigían al estrecho de Ormuz. Además, las Fuerzas de Defensa israelíes avisaron a la población de varias poblaciones de Líbano de que van a realizar bombardeos contra Hezbolá -que sigue negándose al alto el fuego- en esas zonas.

"Irán lanzó múltiples drones de ataque unidireccionales en un intento por golpear buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz", publicó el Comando Central estadounidense para Oriente Medio (Centcom) en la red social X.

"Las fuerzas estadounidenses los derribaron todos en las últimas horas, y el tráfico marítimo en el estrecho sigue fluyendo", agregó el ejército sobre esa vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos.

Dos versiones completamente distintas del mismo acuerdo pese al optimismo

Un incidente que ahonda en las profundas discrepancias que ambos bandos sostienen sobre el contenido del supuesto acuerdo, y que llevaron a Donald Trump a emitir un contundente mensaje en Truth Social negando categóricamente la triunfalista versión de los ayatolás del pacto.

"Tan pronto como concluyan las últimas etapas de nuestras negociaciones, este acuerdo se firmará y se anunciará. (...) Esto podría suceder en los próximos días. Tengo buenas esperanzas", aseguró el canciller iraní, Abás Araqchi, en la televisión estatal, según AFP.

El ministro afirmó que el proyecto de acuerdo prevé el levantamiento del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y una nueva gestión del estrecho de Ormuz. "Mientras no se haya alcanzado un acuerdo completo sobre todas las cuestiones, no se podrá afirmar con certeza que se haya encontrado un punto de entendimiento con Estados Unidos", insistió el sábado.

Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, principal negociador en el conflicto, se mostró igualmente esperanzado: "La paz nunca ha estado tan cerca como hoy", dijo.

En Washington, un alto funcionario de la Casa Blanca estimó, por su parte, en un "80-85%" la probabilidad de un acuerdo que dé paso a un periodo de 60 días de conversaciones técnicas.

Los mercados lanzan las campanas al vuelo, el petróleo, por debajo de los $90 por barril

Suiza, un país históricamente neutral en todos los conflictos, llegó a ofrecerse a acoger una posible firma del acuerdo, justo cuando el lunes debe comenzar una cumbre del G7 con la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en la ciudad francesa de Evian, cerca de Ginebra. No obstante, Teherán dijo que el memorando de entendimiento se rubricaría "a distancia".

Los mercados lanzaron las campanas al vuelo y confían en que realmente se haya llegado al final del conflicto, lo que llevó al precio del barril de petróleo a cerrar la semana por debajo de los 90 dólares.

Trump, que ya ha anunciado 39 veces un acuerdo inminente según un recuento de la CNN, tiene dificultades para encontrar una salida a esta guerra impopular entre los estadounidenses, a las puertas de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Sin embargo, las divergencias existentes entre las versiones de cada bando complican seriamente la firma de cualquier acuerdo. Así, La agencia de noticias iraní Mehr había publicado lo que presentó como un borrador de protocolo de 14 puntos.

Contenía condiciones tales como el mantenimiento del control sobre el estrecho de Ormuz, el derecho al enriquecimiento de uranio y el desbloqueo de 24.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados en el extranjero.

Trump: "Son gente sin honor. Con ellos es imposible negociar de buena fe"

Algo que provocó el estallido de Trump, quien publicó el viernes un mensaje en su red social Truth Social: "Los términos (del acuerdo) que Irán ha filtrado a los medios mentirosos no tienen NADA que ver con los términos que acordamos por escrito. Son gente sin honor. Con ellos es imposible negociar de buena fe".

Posteriormente, oficiales desde Washington presentaron una versión totalmente diferente del texto, que incluiría la reapertura de Ormuz, permitir el "desmantelamiento" del programa nuclear iraní y ayudar a Estados Unidos a recuperar el uranio altamente enriquecido, que sería "destruido en el lugar" y luego "sacado" del país.

Pero el canciller Araqchi abogó el viernes por una dilución en territorio iraní de sus reservas de uranio enriquecido al 60%. Diluir ese elemento atómico a un nivel inferior al 5%, lejos del 90% necesario para fabricar la bomba nuclear, permitiría reducir considerablemente la amenaza de un enriquecimiento con fines militares.

El frente libanés, otro riesgo para la paz por el boicot de Hezbolá a los acuerdos con Israel

Otro punto de fricción importante es el frente libanés. Según Washington, el acuerdo que se está negociando con Irán incluye efectivamente a ese país vecino de Israel, tal como lo reclamaba Teherán.

Líbano se vio arrastrado a la guerra el 2 de marzo, cuando Hezbolá atacó territorio israelí en apoyo a Irán.

Pese a que el propio Estado judío y su vecino acordaron un alto el fuego y avanzan hacia un acuerdo de paz patrocinado por Washington, Hezbolá se niega a aceptarlo y no cesa en sus intentos de boicotearlo atacando a las tropas israelíes en la frontera o en territorio libanés, provocando los contraataques y respuestas israelíes para tratar de acabar con la amenaza que representa el grupo terrorista.