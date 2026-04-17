El jefe del Comando Espacial advierte que Rusia estaría evaluando desplegar un arma nuclear en el espacio

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de abril, 2026

El comandante del Comando Espacial de Estados Unidos, el general Stephen N. Whiting, advirtió este martes que la Casa Blanca se encuentra cada vez más alarmada por los indicios de que Rusia podría estar desarrollando un arma nuclear diseñada para ser utilizada en órbita, representando una auténtica amenaza para los satélites en el espacio. “Rusia sigue siendo una potencia espacial muy histórica y sofisticada. Sí, se han visto afectados por las sanciones económicas, pero continúan invirtiendo en armas contraespaciales, siendo los informes más preocupantes que potencialmente están considerando colocar en órbita un arma nuclear antisatélite (ASAT). Eso violaría el Tratado del Espacio Exterior, del cual son parte, y pondría en riesgo los satélites de todos en la órbita baja terrestre, y ese sería un resultado que simplemente no podríamos tolerar”, explicó Whiting en el podcast The General & The Journalist.

Aunque evitó comentar detalles específicos de inteligencia, el general enfatizó la gravedad de los reportes. “No voy a hablar sobre nuestras fuentes y métodos de inteligencia, pero obviamente es un informe que nos preocupa mucho”, dijo Whiting, quien señaló que el creciente número de satélites en la órbita baja terrestre hace que la amenaza sea especialmente grave ante el daño que podría causar en estructuras militares y civiles. “Toda la órbita baja terrestre estaría en riesgo, y hay más de 10.000 satélites hoy en día con estas nuevas constelaciones proliferadas de órbita baja como Starlink”, explicó.

En otra parte de su aparición en el podcast, Whiting sugirió que el Kremlin podría ver la guerra espacial como una forma de compensar lo que ha venido percibiendo en los últimos años como una desventaja frente a Estados Unidos y la OTAN en capacidades militares tradicionales. “Desde la perspectiva rusa, miran a Estados Unidos, miran a la OTAN y ven una superioridad convencional en armamento. Creen que formas novedosas de intentar debilitar a Estados Unidos y a la OTAN, como neutralizar nuestras capacidades espaciales, les ayuda a equilibrar el campo de juego”, señaló.

Además de las posibles amenazas a futuro, Whiting destacó la interferencia continua en sistemas satelitales y la forma en que dichas perturbaciones afectan diferentes tipos de operaciones. “Claramente, en toda Europa hemos visto interferencias sostenidas en las comunicaciones satelitales y en el GPS. El verdadero problema con esas interferencias de GPS, por ejemplo, es que se están llevando a cabo de una manera que afecta a la aviación civil en Europa del Este y en toda Europa del Sur”, afirmó.