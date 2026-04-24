EN VIVO | Trump cancela el viaje de Kushner y Witkoff a Pakistán tras asegurar que “nadie sabe quién está a cargo” en Irán

Publicado por Israel DuroCarlos Dominguez 24 de abril, 2026

El precio del barril de Brent volvió a superar holgadamente los 100 dólares por barril, mientras que el de West Texas Intermediate se aproximaba a esa barrera debido a la percepción de que el acuerdo de paz en Oriente Medio no está más cerca.

Las declaraciones procedentes de Teherán, mostrándose desafiantes y amenazando a sus vecinos y al comercio internacional contrastan con las afirmaciones de Donald Trump de que el Régimen de los Ayatolás está a punto de colapsar por el enfrentamiento entre moderados y el ala más dura liderada por los Guardianes de la Revolución que parecen llevar la voz cantante en el país en estos momentos.

En el otro gran frente de la guerra, Israel y Líbano acordaron en Washington extender el alto fuego durante tres semanas más.

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16:09 Trump cancela el viaje de Kushner y Witkoff a Pakistán tras asegurar que “nadie sabe quién está a cargo” en Irán 16:09 25/04/2026 23:34 25/04/2026 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que ordenó a su equipo de negociación no viajar a Pakistán para sostener conversaciones con funcionarios iraníes, luego de que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, abandonara Islamabad tras mantener conversaciones con autoridades militares y civiles paquistaníes sin esperar a la llegada de los enviados estadounidenses. “Acabo de cancelar el viaje de mis representantes que iban a Islamabad, Pakistán, para reunirse con los iraníes. ¡Demasiado tiempo perdido en viajar, demasiado trabajo! Además, hay una tremenda lucha interna y confusión dentro de su ‘liderazgo’. Nadie sabe quién está a cargo, ni siquiera ellos. ¡Además, nosotros tenemos todas las cartas, ellos no tienen ninguna! ¡Si quieren hablar, todo lo que tienen que hacer es llamar!”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.



Más tarde, el presidente dijo al medio Axios que la cancelación del viaje de su yerno Jared Kushner y del enviado especial Steve Witkoff no necesariamente conduciría a una reanudación de la guerra. El mandatario republicano añadió que Irán envió una nueva oferta “10 minutos” después de que se cancelaran las ‘conversaciones’ en Pakistán. Por su parte, la teocracia islámica acusó a Estados Unidos de mantener exigencias “maximalistas” en las negociaciones y citó una falta de confianza en Washington.



03:51 Enviados de Trump viajarán a Pakistán el sábado para diálogo con Irán 21:54 24/04/2026 21:54 24/04/2026 Los enviados del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán el sábado a Pakistán para mantener una nueva ronda de conversaciones con Irán con el objetivo de avanzar hacia el fin de la guerra, según informó la Casa Blanca.

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​"Puedo confirmar que el enviado especial Witkoff y Jared Kushner partirán de nuevo hacia Pakistán mañana por la mañana para entablar conversaciones... con representantes de la delegación iraní", declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a Fox News el viernes.

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​Leavitt precisó que el vicepresidente JD Vance, quien encabezó la delegación negociadora en la primera ronda de conversaciones con los representantes iraníes, no viajará por ahora a Pakistán.

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​"Los iraníes se pusieron en contacto, tal como el presidente les pidió que hicieran, y solicitaron mantener esta conversación en persona", dijo.



"Confiamos en que será una conversación productiva y que, con suerte, hará avanzar las cosas hacia un acuerdo", añadió.

11:22 Irán confirma el viaje de su canciller a Pakistán para posibles negociaciones 17:27 24/04/2026 17:27 24/04/2026 Medios estatales de Irán confirmaron que el ministro de Exteriores, Abás Araqchi, viajará este viernes a Pakistán, que ejerce como mediador entre la república islámica y Estados Unidos, para posibles negociaciones.



"El objetivo de este viaje es mantener consultas bilaterales, analizar la evolución de la situación en la región y revisar la última hora de la guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen israelí contra Irán", indicó la agencia IRNA. Política Trump confirma extensión del cese al fuego en el Líbano y advierte sobre el colapso interno de Irán Andrés Ignacio Henríquez

10:43 Emiratos dice que restablecer la confianza con Irán llevará "una eternidad" 17:21 24/04/2026 17:21 24/04/2026 El asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, aseguró el viernes que restablecer la confianza con Irán llevará "una eternidad".



"No se puede ser atacado con 2.800 misiles y drones y después hablar de confianza. Eso llevará una eternidad", afirmó por videoconferencia en un foro en Francia.

09:20 La UE pide la reapertura "inmediata" del estrecho de Ormuz 17:20 24/04/2026 17:20 24/04/2026 La reapertura inmediata del estrecho de Ormuz sin restricciones es "vital" para el mundo, afirmó este viernes el presidente del Consejo Europeo, António Costa, tras conversaciones con líderes regionales, entre ellos los de Líbano y Siria.



"El estrecho de Ormuz debe reabrirse de inmediato sin restricciones y sin el cobro de peajes, en pleno respeto del derecho internacional y del principio de libertad de navegación", aseguró desde Chipre.

07:42 Por primera vez en décadas, tres portaaviones de EEUU operan a la vez en Oriente Medio 13:45 24/04/2026 13:47 24/04/2026 El Comando Central informó de que en estos momentos hay tres portaaviones operando en Oriente Medio, un hito histórico que hacía décadas que no se producía. Un hito que deja clara la importancia que da Donald Trump a la resolución del conflicto con Irán.

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"Acompañados por sus grupos aéreos, el USS Abraham Lincoln (CVN 72), el USS Gerald R. Ford (CVN 78) y el USS George H. W. Bush (CVN 77) cuentan con más de 200 aeronaves y 15 000 marineros", escribió el CentCom en un post.

07:36 Netanyahu publica su parte de salud: "estoy sano" tras superar un pequeño tumor maligno 13:42 24/04/2026 13:42 24/04/2026 El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, publicó un post en su cuenta de X para dar cuenta del último chequeo médico al que se ha sometido. El mandatario retrasó este momento hasta completar el tratamiento de un pequeño tumor maligno, que ya ha superado.

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En la publicación, Netanyahu explica:

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​"Hoy se publicó mi informe médico anual.



Pedí retrasar su publicación por dos meses para que no se publicara en el punto álgido de la guerra, con el fin de no permitir que el régimen terrorista de Irán difunda más propaganda falsa contra Israel.



Me gustaría compartir con ustedes tres cosas:



1 - Baruj Hashem, estoy sano.



2 - Estoy en excelente forma física.



3 - Tuve un pequeño problema médico en la próstata que fue tratado por completo. Gracias a Dios, eso ya quedó atrás."



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