El papa León desestima la bendición de parejas homosexuales y defiende el derecho de los Estados a cuidar sus fronteras

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 23 de abril, 2026

En casi un año de pontificado, el papa León XIV ha demostrado que no rehúye de las preguntas difíciles. A bordo del avión papal, en su regreso a Roma tras su viaje pastoral de 11 días por África, el sumo pontífice respondió este lunes a los periodistas sobre dos asuntos delicados: la polémica decisión del cardenal Reinhard Marx de bendecir formalmente parejas homosexuales en su diócesis alemana, y la crisis migratoria global.

En ambos casos, León fue tajante y demostró que su postura revela una complejidad difícil de categorizar para la prensa internacional y los críticos habituales.

En respuesta al cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y Frisinga que recientemente autorizó en su diócesis la bendición formalizada de parejas homosexuales, León no dejó dudas: la Iglesia Católica no autoriza bendiciones formales a parejas homosexuales o en estado irregular, es decir, fuera del matrimonio.

"La Santa Sede ya ha hablado con los obispos alemanes. La Santa Sede ha dejado claro que no estamos de acuerdo con la bendición formalizada de parejas —en este caso parejas homosexuales, como usted pregunta— o parejas en situaciones irregulares, más allá de lo que el papa Francisco permitió al decir que todas las personas reciben bendiciones”, dijo León, aclarando que tampoco su predecesor había permitido dichas bendiciones.

El pontífice también explicó la distinción entre una bendición formal de parejas y cuando un sacerdote da una bendición al final de la misa, o cuando el papa bendice a una multitud al final de una celebración, esas son bendiciones para todas las personas.

"La famosa expresión de Francisco de tutti, tutti, tutti es una expresión de la creencia de la iglesia de que todos son bienvenidos, todos son invitados a seguir a Jesús y todos son invitados a buscar la conversión en sus vidas", dijo León, quien, además, añadió que ir más allá de eso "puede causar más desunión que unión”.

El papa también aclaró que, para él, hay otros tópicos de índole moral más importantes que el sexual: "La unidad o la división de la iglesia no debe girar en torno a cuestiones sexuales. Tendemos a pensar que cuando la iglesia habla de moralidad, el único asunto moral es el sexual. Y en realidad, creo que hay cuestiones mucho más grandes e importantes, como la justicia, la igualdad, la libertad de hombres y mujeres, la libertad de religión”.

Migración: un enfoque distinto

Minutos después, el papa León también respondió en español una pregunta difícil sobre migración —un tema que ha abordado con una perspectiva distinta a la de su predecesor Francisco.

Días antes, en Yaundé, el papa León había instado a los jóvenes africanos a quedarse en sus países y transformarlos desde adentro.

"Ante la comprensible tendencia a emigrar, que puede llevar a creer que en otro lugar un futuro mejor puede encontrarse más fácilmente, los invito, ante todo, a responder con un ardiente deseo de servir a su país", dijo entonces el sumo pontífice, reconociendo que los problemas estructurales de los países del sur —guerra, violencia, corrupción, pobreza— generan crisis migratorias.

Desde el avión papal, León profundizó esa postura, en primer lugar, reconociendo el derecho de los estados a controlar sus fronteras.

"Yo personalmente creo que un estado tiene derecho a poner reglas para sus fronteras. Yo no digo que todos deben entrar como sea, sin orden, creando situaciones a veces más injustas en el lugar donde llegan de lo que han dejado", dijo el papa León.

Luego, el Santo Padre fue más allá, poniendo el foco de la migración en las causas originales, la raíz del problema: "¿Qué hace el Global North para ayudar al Global South, o aquellos países donde los jóvenes hoy no encuentran un futuro? Quizás a nivel mundial tenemos que trabajar mucho más para promover mayor justicia e igualdad en el desarrollo de estos países de África para que no haya la necesidad de emigrar”.

También alertó que, más allá del derecho a resguardar fronteras, independientemente de las políticas migratorias de cada país, los migrantes siguen siendo personas que merecen un trato digno. "Son seres humanos y merecen el respeto que cada ser humano merece por la dignidad humana", dijo. "No los tratemos peor que a las mascotas”.