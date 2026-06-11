México venció a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial

Publicado por AFP 11 de junio, 2026

México dio el pistoletazo de salida a su Mundial con una contundente victoria por 2-0 sobre una Sudáfrica reducida a nueve hombres el jueves, en la jornada inaugural de la mayor edición hasta la fecha del mayor espectáculo futbolístico del mundo, celebrada en el emblemático Estadio Azteca.

Julian Quinones marcó el primer gol del torneo y el veterano delantero Raúl Jiménez añadió el segundo, lo que supuso un buen comienzo para las aspiraciones de clasificación de los coanfitriones en el Grupo A.

Sudáfrica, por su parte, nunca dio la impresión de poder aguar la fiesta de la jornada inaugural y terminó con solo nueve hombres tras las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane.

El humo rojo, verde y blanco de los fuegos artificiales previos al partido, con los colores de México, apenas se había disipado cuando Quinoñes adelantó a los anfitriones en el minuto nueve, con un disparo raso que se coló entre las piernas del portero y capitán de Sudáfrica, Ronwen Williams.

Un rugido ensordecedor resonó desde las gradas del Azteca, la catedral del fútbol que se convirtió en el único estadio en albergar partidos en tres Mundiales diferentes.

El seleccionador de Sudáfrica Hugo Broos había advertido a sus jugadores que estuvieran preparados para el ambiente intimidatorio creado por los 80 824 espectadores que llenaban el imponente estadio de hormigón.

Pero los jugadores de Sudáfrica parecían sufrir un grave caso de pánico escénico, ya que los aficionados mexicanos recibían cada pase completado con un estruendoso coro de «¡Olé!» en los primeros minutos.

Sithole parecía especialmente afectado, ya que perdió la posesión al intentar salir desde atrás en el primer gol de Quinones.

La desastrosa tarde de Sithole terminó con su expulsión en el minuto 49 tras derribar al mexicano Brian Gutiérrez cuando se plantaba solo ante la portería.

México aprovechó su ventaja en el minuto 67, con un bonito contraataque que culminó con un centro de Roberto Alvarado para que el delantero del Wolverhampton Wanderers, Jiménez, rematara de cabeza en el segundo palo.

La situación empeoró para Sudáfrica en el minuto 84, cuando Zwane fue expulsado tras una revisión del VAR por lanzar un brazo a la cara de Alvarado.

Aún hubo tiempo para el drama en los últimos compases, cuando el defensa mexicano César Montes fue expulsado con tarjeta roja por una torpe entrada sobre Khulisa Mudau en el borde del área.