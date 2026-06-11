El ministro de Defensa del Reino Unido dimite y señala a Keir Starmer: "Usted no ha sido capaz"

Publicado por Alejandro Baños 11 de junio, 2026

La crisis en el Gobierno de Keir Starmer y la fractura en el Partido Laborista se profundiza. El ministro de Defensa, John Healey, presentó su renuncia este jueves tras estar en desacuerdo con el primer ministro del Reino Unido respecto al gasto militar.

Healey apuntó contra Starmer por no querer aumentar los fondos destinados a Defensa ante las "crecientes amenazas" a las que se enfrenta el Reino Unido.

"Usted no ha sido capaz, y el Ministerio de Finanzas no ha querido movilizar los recursos que la nación necesita para defender el país en este período de crecientes amenazas", escribió el ya ex ministro de Defensa en su misiva. "Usted sabe lo que necesita la defensa. Lo defendió con firmeza en su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich el pasado mes de febrero. Sin un presupuesto en Defensa que esté a la altura de las circunstancias, me veo obligado a tomar decisiones que reducirían la capacidad operativa de nuestras fuerzas y aumentarían el riesgo para el personal en misión, lo que podría hacer que el país fuera menos seguro".

"Tras explicarle que no podría aceptar un acuerdo sobre el presupuesto en Defensa que no proporcione a nuestras fuerzas los recursos que necesitan, no me queda más remedio que presentar mi dimisión como su ministro de Defensa", agregó.

Starmer, en caída libre

La renuncia de Healey es la segunda dentro del gabinete de Starmer que se produce en menos de un mes. El 14 de mayo, Wes Streeting, quien ejercía como ministro de Salud y Asistencia Social, presentó su dimisión motivado por su "pérdida de confianza" en el primer ministro.

"Está claro que usted no guiará al laborismo en las próximas elecciones legislativas", dijo Streeting. Anteriormente, Angela Rayner —quien fue mano derecha de Starmer—, Miatta Fahnbulleh —ex ministra de Vivienda—, Tim Allan —jefe de Comunicaciones de Downing Street— y Morgan McSweeney —jefe de Gabinete— abandonaron el gabinete del líder laborista.

El nombramiento de Peter Mandelson —vinculado a Jeffrey Epstein— como embajador británico en Estados Unidos y la contundente derrota que sufrió en las elecciones locales en mayo agravó la situación de Starmer al frente de Downing Street.

A pesar de todo, Starmer se aferra al poder.