Oficial: José Mourinho regresa al Real Madrid

Publicado por Alejandro Baños 11 de junio, 2026

José Mourinho ya es oficialmente el nuevo técnico del Real Madrid. El preparador portugués regresa 13 cursos después a la disciplina blanca con el objetivo de dejar en el olvido la mala temporada que ha hecho el equipo y enderezar su rumbo deportivo.

El vínculo contractual entre Mourinho y el Real Madrid se extenderá hasta 2029, según anunció el equipo.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, eligió a Mourinho para ser la pieza angular que liderase el nuevo proyecto deportivo, condicionado a su victoria en las elecciones del club.

Una vez que logró imponerse en las urnas a Enrique Riquelme el pasado fin de semana, el mandatario blanco no tardó en mover los hilos para oficializar la llegada del técnico portugués, consolidando así el inicio de una nueva etapa en el banquillo del Santiago Bernabéu.

La primera etapa de Mourinho en el Real Madrid

El verano de 2010 marcó un punto de inflexión absoluto en la historia moderna del Real Madrid. El club blanco venía de cerrar una dolorosa temporada en blanco y contemplaba con impotencia cómo su eterno rival, el FC Barcelona —dirigido por Pep Guardiola—, dominaba el panorama futbolístico europeo. Por si fuera poco, el conjunto madridista arrastraba una demoledora maldición europea: encadenaba seis años consecutivos cayendo en los octavos de final de la UEFA Champions League y ocho sin alzar el trofeo de su competición fetiche

Manuel Pellegrini, por aquel entonces técnico del Real Madrid, fue destituido tras no conseguir ningún trofeo y Pérez decidió dar un golpe sobre la mesa. El presidente confió la riendas del nuevo proyecto a Mourinho, que venía de ganar la UEFA Champions League con el Inter de Milán. Ambos lo tuvieron claro: el objetivo era regresar a lo más alto del fútbol europeo y derrocar la hegemonía del eterno rival.

"No sé si he nacido para entrenar al Real Madrid, pero sí sé que he nacido para ser entrenador de fútbol. Me gustan los retos grandes", dijo Mourinho el 31 de mayo de 2010, durante su presentación como nuevo técnico del Real Madrid.

Mourinho construyó un equipo de autor: vertical, disciplinado, rocoso en defensa y letal al contragolpe. Potenció a figuras como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, y apuntaló el plantel con los fichajes de Ángel Di María, Mesut Özil y Sami Khedira.

El técnico portugués estuvo tres temporadas en el Real Madrid. Durante su gestión, Mourinho cosechó tres títulos: la Copa del Rey de 2011, la histórica 'Liga de los 100 puntos y los 121 goles' en 2012 y la Supercopa de España en 2012. A pesar de que no ganó la UEFA Champions League, logró romper la barrera psicológica de los octavos de final, alcanzando tres semifinales consecutivas y devolviendo al Real Madrid al top competitivo de Europa. Además, compitió de tú a tú contra el considerado como mejor FC Barcelona de la historia.