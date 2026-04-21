El régimen de Irán acusa a Trump de violar el alto el fuego y amenaza con una posible escalada militar

Publicado por Luis Francisco Orozco 20 de abril, 2026

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, acusó este lunes al presidente Donald Trump de violar el alto el fuego entre la administración republicana y la teocracia islámica, advirtiendo incluso que las fuerzas armadas de Irán están listas para escalar el conflicto si se reanudan las ofensivas militares. En una publicación en su cuenta de X, el presidente del Parlamento, quien encabeza las negociaciones de Teherán con Estados Unidos, explicó: “Trump, al imponer un cerco y violar el alto el fuego, busca convertir esta mesa de negociación —en su propia imaginación— en una mesa de rendición o justificar una nueva escalada bélica. No aceptamos negociaciones bajo la sombra de las amenazas, y en las últimas dos semanas nos hemos preparado para revelar nuevas cartas en el campo de batalla”.

La amenaza por parte de Qalibaf tuvo lugar poco después de que Trump advirtiera a la teocracia islámica con mantener bloqueados los puertos iraníes si no se lograba alcanzar un acuerdo. "El bloqueo, que no levantaremos hasta que haya un acuerdo, está destruyendo completamente Irán", escribió Trump en su cuenta de Truth Social. "Están perdiendo 500 millones de dólares al día, una cifra insostenible, incluso en el corto plazo", agregó el mandatario republicano, haciendo alusión al régimen iraní.

En la misma publicación, Trump lanzó un mensaje contra los medios de comunicación estadounidenses que afirman que su administración estaba perdiendo la guerra. "Estoy ganando la guerra, y por mucho; las cosas van muy bien; nuestras Fuerzas Armadas han estado increíbles y, si lee las noticias falsas, como el decadente The New York Times, el absolutamente espantoso y repugnante The Wall Street Journal o el The Washington Post, que afortunadamente está ya casi desaparecido, llegaría a pensar que estamos perdiendo la guerra. Los medios de comunicación antiamericanos de fake news están deseando que gane Irán, pero eso no va a suceder. ¡Porque yo estoy al mando!", sostuvo el presidente.

Las tensiones entre Washington y Teherán aumentaron aún más este lunes, luego de que fuerzas navales estadounidenses interceptaran un buque de carga con bandera iraní que intentaba eludir el bloqueo del Estrecho de Ormuz. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, afirmó que la acción violó el alto el fuego temporal, que comenzó el 8 de abril y está previsto que expire esta semana.