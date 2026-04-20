Trump no desbloqueará los puertos de Irán hasta que haya un acuerdo

Donald Trump, durante una comparecencia de prensa en la Casa Blanca. Imagen de archivo AFP .

Publicado por Alejandro Baños 20 de abril, 2026

El presidente Donald Trump advirtió este lunes al régimen islamista con mantener bloqueados los puertos iraníes si no se alcanza un acuerdo.

"El bloqueo, que no levantaremos hasta que haya un acuerdo, está destruyendo completamente Irán", escribió Trump en su perfil de Truth Social.

"Están perdiendo 500 millones de dólares al día, una cifra insostenible, incluso en el corto plazo", agregó el presidente, haciendo alusión a Teherán.

Al margen, Trump aprovechó su intervención para lanzar un mensaje contra los medios de comunicación estadounidenses que afirman que Estados Unidos está perdiendo en el conflicto.

"Estoy ganando la guerra, y por mucho; las cosas van muy bien; nuestras Fuerzas Armadas han estado increíbles y, si lee las noticias falsas, como el decadente The New York Times, el absolutamente espantoso y repugnante The Wall Street Journal o el The Washington Post, que afortunadamente está ya casi desaparecido, llegarías a pensar que estamos perdiendo la guerra", sostuvo el presidente.

"Los medios de comunicación antiamericanos de fake news están deseando que gane Irán, pero eso no va a suceder. ¡Porque yo estoy al mando!", sentenció Trump.

Estas declaracione del presidente llegan después de que una fuente cercana a las negociaciones entre Washington DC y Teherán dijese a AFP que una delegación estadounidense -liderada por el vicepresidente JD Vance- "pronto" partirá hacia Islamabad (Pakistán) para intentar llegar a un acuerdo con el régimen islamista.