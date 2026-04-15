China respalda al régimen cubano en medio de una crisis energética y presión internacional

Publicado por Diane Hernández 15 de abril, 2026

China reafirmó este miércoles su apoyo político al régimen de Cuba frente a las crecientes tensiones con Estados Unidos, en un contexto marcado por una profunda crisis energética y social en la isla.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino aseguró que Pekín "apoyará con firmeza" a La Habana en la defensa de su soberanía y en su rechazo a la injerencia extranjera, según la AFP. La declaración se produjo pocos días después de que el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, insistiera en una entrevista que no renunciará al poder pese a la presión de Washington.

El respaldo chino no es nuevo, pero adquiere especial relevancia en el actual escenario. Pekín ha sido durante años un aliado estratégico de Cuba, oponiéndose sistemáticamente al embargo estadounidense y ofreciendo asistencia económica, financiera y alimentaria. En los últimos meses, incluso ha aprobado ayudas millonarias y envíos de alimentos para sostener al país que colapsa en medio de la crisis .

Una isla al borde del colapso energético

Cuba atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente. La situación se agravó a comienzos de año tras la caída del régimen venezolano de Nicolás Maduro, principal proveedor de petróleo de la isla, lo que dejó al país sin su fuente energética clave .

Desde entonces, enfrenta apagones generalizados, paralización del transporte, escasez de alimentos y un deterioro acelerado de las condiciones de vida. La dependencia estructural del petróleo importado hace que Cuba produzca menos de un tercio de la energía que necesita, lo que la vuelve extremadamente vulnerable .

A esta situación se suma el endurecimiento de la presión estadounidense. El presidente Donald Trump ha advertido que Cuba "podría caer pronto" y ha exigido cambios políticos bajo amenaza de mayores consecuencias, en una estrategia que busca forzar una transición en la isla .

China: apoyo político, intereses estratégicos

El respaldo de China no responde únicamente a afinidades ideológicas. Detrás de su apoyo hay intereses geopolíticos claros.

Cuba representa para Pekín un aliado clave en América Latina, una región donde China busca ampliar su influencia económica y política frente a Estados Unidos. Mantener al régimen cubano en pie le permite sostener presencia estratégica en el Caribe, además de proyectar su discurso contra las sanciones y la "diplomacia coercitiva" de Washington.

Sin embargo, su ayuda tiene límites. Hasta ahora, el apoyo chino ha sido principalmente político y financiero, sin reemplazar completamente el vacío energético dejado por Venezuela. Esto evidencia que, aunque China respalda al régimen, no está dispuesta a asumir el costo total de sostener la economía cubana.

Crisis interna y tensión social Mientras se desarrolla este pulso geopolítico, la población cubana enfrenta una realidad cada vez más dura. La escasez de alimentos, medicinas y electricidad ha generado protestas y un creciente descontento social.

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​El propio Díaz-Canel ha denunciado una situación crítica, con hospitales afectados por la falta de energía y sectores productivos paralizados . Sin embargo, el oficialismo insiste en atribuir la crisis principalmente a las sanciones externas, mientras rechaza cambios políticos profundos.

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​Analistas coinciden en que la crisis actual no es solo consecuencia del contexto internacional, sino también del agotamiento del modelo económico cubano, incapaz de generar crecimiento y responder a las necesidades de la población.

Un escenario abierto

En este contexto, Cuba se encuentra en una encrucijada. Depende cada vez más del apoyo de aliados como China y Rusia, mientras enfrenta una presión creciente de Estados Unidos y un deterioro interno que amenaza la estabilidad del régimen.

El respaldo de Pekín, aunque firme en lo discursivo, no resuelve los problemas estructurales de la isla. Y mientras las potencias disputan influencia, la crisis continúa profundizándose para millones de cubanos.