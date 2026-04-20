EN VIVO | Confusión: Irán lanza mensajes contradictorios, insinúa que no acudirá a las negociaciones con Vance y amenaza con responder a la captura del carguero
El precio del petróleo vuelve a dispararse mientras se aleja la posibilidad de que se cierre un acuerdo definitivo pronto y a dos días del fin del alto el fuego de Trump.
La confusión que rodea a la Guerra de Oriente Medio vuelve a ser la protagonista del conflicto. Entre amenazas de ambos bandos y mensajes contradictorios desde Teherán -que parecen indicar la falta de un mando único-, los ayatolás insinuaron que se plantean no enviar una delegación a negociar con el equipo liderado por JD Vance a Pakistán.
Una situación que se complicó aún más tras la captura de un carguero iraní que trataba de esquivar el bloqueo por parte de la marina estadounidense. Teherán avisó de que estudia represalias ante lo que calificó como "un acto de piratería" por parte de EEUU.
Una situación que ha hecho decir "¡basta!" a Donald Trump, quien advirtió seriamente de que reanudará los ataques, con más fuerza y objetivos más dolorosos de no cerrar un acuerdo antes del miércoles, día que expira el alto el fuego: "¡Se acabó hacerse el bueno!".
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El petróleo vuelve a dispararse ante la inestabilidad en Oriente Medio
El precio del barril de petróleo rebotó con fuerza el lunes tras las caídas acumuladas durante la pasada semana por el optimismo sobre un pronto final a la guerra de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz.
Sin embargo, las cosas se torcieron durante el fin de semana, y la situación actual llevó al oro negro a incrementos por encima del 5%. Así, tras la apertura de las bolsas europeas, el barril de West Texas Intermediate subía un 6%, hasta los 88,89 dólares por barril, mientras que el Brent se vendía a 95,20 dólares por barril tras un repunte del 5,3%.
Irán asegura que no tiene planes para participar en las negociaciones y amenaza con represalias por el carguero capturado
La televisión estatal IRIB informó, citando fuentes iraníes, que "actualmente no hay planes para participar en la próxima ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos". Además, la agencia estatal IRNA señaló al bloqueo y las "exigencias irrazonables e irreales" de Washington, afirmando que "en estas circunstancias, no hay una perspectiva clara de negociaciones fructíferas".
Medios iraníes indicaron que el fin del bloqueo naval es condición indispensable para el diálogo.
El panorama se complicó por el anuncio domingo de la incautación de un buque cisterna iraní en el golfo de Omán por parte de la marina estadounidense, cuando intentaba evadir el bloqueo impuesto por Estados Unidos.
Irán prometió el lunes "responder pronto" al decomiso del buque, que calificó como un "acto de piratería" y una violación del cese el fuego.
España pedirá a la UE la ruptura del acuerdo de asociación con Israel
España pedirá el martes a la Unión Europea que rompa su acuerdo de asociación con Israel, argumentando que su gobierno "viola el derecho internacional", anunció el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.
China pide a EEUU e Irán que regresen a las negociaciones a pesar de la incautación del carguero
China expresó su preocupación por la incautación, por parte de la Marina estadounidense, de un carguero iraní en el golfo de Omán, y llamó a Irán y a Estados Unidos a "mantener la dinámica del alto al fuego y de las negociaciones", al tiempo que manifestó estar dispuesto a apoyar los esfuerzos en ese sentido.
"Expresamos nuestra preocupación por la interceptación forzosa del buque en cuestión por parte estadounidense", declaró un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun. "China apoya a las partes implicadas en el mantenimiento de la dinámica tanto del alto el fuego como de las negociaciones", añadió.
Irán ejecuta a dos hombres acusados de espiar para Israel
Irán ejecutó el lunes a dos hombres condenados por supuestos vínculos con el espionaje israelí, informó la justicia, en la más reciente de una serie de ejecuciones efectuadas desde el estallido de la guerra con Israel y Estados Unidos.
"Las sentencias de muerte de Mohamad Masoom-shahi y Hamed Validi se han ejecutado esta madrugada", indicó la página web Mizan, del poder judicial. Ambos eran "miembros de una red de espionaje vinculada al Mosad", la agencia israelí de inteligencia, añadió, sin decir cuándo fueron detenidos.
Fueron condenados por el delito capital de "moharebeh", que significa librar una guerra contra Dios, así como por la "colaboración con grupos hostiles y el régimen sionista", indicó Mizan.
Irán ha llevado a cabo numerosas ejecuciones desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero, suspendida por una frágil tregua de dos semanas iniciada el 8 de abril.
Irán es el segundo país que más ejecuta en el mundo detrás de China, según grupos de derechos humanos.
La armada captura un carguero iraní que trató de evadir el bloqueo
Mundo
Trump ordena atacar e incautar un buque iraní que desafió bloqueo naval de EEUU en el Estrecho de Ormuz
Andrés Ignacio Henríquez