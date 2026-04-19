Trump ordena atacar e incautar un buque iraní que desafió bloqueo naval de EEUU en el Estrecho de Ormuz

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 19 de abril, 2026

La Marina de Estados Unidos interceptó y tomó control de un buque de carga con bandera iraní que intentó atravesar el Estrecho de Ormuz, en un nuevo episodio de tensión con el régimen de Teherán.

El presidente Donald Trump informó que la embarcación, identificada como TOUSKA —de 900 pies de largo y casi del peso de un portaviones—, fue detenida tras desobedecer órdenes directas de la Armada estadounidense.

“El destructor lanzamisiles USS SPRUANCE de la Armada de los Estados Unidos interceptó al TOUSKA en el Golfo de Omán y le dio un aviso claro para que se detuviera”, escribió Trump en Truth Social.

“La tripulación iraní se negó a obedecer, por lo que nuestro buque de guerra les detuvo en seco abriendo un agujero en la sala de máquinas”, agregó. Posteriormente, efectivos del Cuerpo de Marines tomaron custodia completa del buque.

“En este momento, los marines estadounidenses tienen el buque bajo su custodia”, escribió el presidente. “¡Tenemos el control total del barco y estamos comprobando qué hay a bordo!”, añadió Trump.

El mandatario también señaló que el TOUSKA se encontraba bajo sanciones del Departamento del Tesoro debido a sus “antecedentes de actividades ilegales”, lo que refuerza la tesis de Washington sobre operaciones ilícitas vinculadas al régimen iraní.

Escalada tras violaciones al alto el fuego

El incidente ocurre en medio de crecientes fricciones por el control del paso marítimo. Trump acusó a Irán de romper el acuerdo de alto el fuego tras disparar contra embarcaciones occidentales.

“Irán decidió abrir fuego ayer en el Estrecho de Ormuz: ¡una violación flagrante de nuestro acuerdo de alto el fuego!”, posteó también el presidente este domingo, señalando que entre los objetivos se encontraban buques vinculados a intereses franceses y británicos.

La compañía francesa CMA CGM confirmó que uno de sus barcos fue objeto de disparos de advertencia iraníes, aunque aseguró que la tripulación se encuentra a salvo.

Las autoridades iraníes habían declarado recientemente que el paso marítimo permanecía abierto durante el alto el fuego. Sin embargo, acciones posteriores del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria apuntan a un endurecimiento del control sobre la zona.

Esta es una historia en desarrollo