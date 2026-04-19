Publicado por Israel Duro 19 de abril, 2026

Irán se resiste a ceder su principal baza en la guerra contra EEUU e Israel y reiteró sus amenazas contra "cualquier buque" que trate de cruzar el estrecho de Ormuz, que será "tomado como objetivo", según los Guardianes de la Revolución. Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, la cara más visible del régimen en estos momentos, aseguró que se han "registrado avances", pero que un acuerdo final "sigue lejos".

Todo ello, cuando el próximo miércoles 22 de abril termina el alto el fuego de 14 días pactado entre ambas partes y Donald Trump advirtió a Irán de que no toleraría "chantajes". Además, países de la OTAN advirtieron a Teherán de que el ataque contra tres embarcaciones en Ormuz suponían una escalada "peligrosa".

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07:23 am El líder supremo 'reaparece' con un mensaje en Telegram amenazando a EEUU e Israel 11:29 19/04/2026 11:29 19/04/2026 Un post atribuido al desaparecido Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán, en la cuenta de Telegram del ayatolá volvió a amenazar a EEUU e Israel con "amargas derrotas" a manos de la armada iraní.

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"Al igual que los drones iraníes atacan como un rayo contra los criminales estadounidenses y sionistas, Israel, la valiente Armada también está preparada para infligir una nueva y amarga derrota a los enemigos".



06:15 am Muere un soldado israelí en Líbano 10:15 19/04/2026 10:15 19/04/2026 El ejército israelí dijo el domingo que un soldado murió en combate en el sur de Líbano, donde rige una tregua temporal. Con ello subió a 15 el número de soldados israelíes muertos en los combates con el grupo terrorista prorianí Hezbolá en Líbano.

05:34 am Los Guardianes de la Revolución advierten de que cualquier buque que se acerque a Ormuz será "tomado como objetivo" 10:14 19/04/2026 10:14 19/04/2026 Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, advirtieron el sábado que cualquier buque que se acerque al estratégico estrecho de Ormuz será "tomado como objetivo".



En la mañana, Irán anunció el cierre de ese paso crucial para el comercio de hidrocarburos que había sido reabierto para la navegación comercial el viernes por la tarde.

05:13 am El presidente de Parlamento iraní reconoce avances, pero cree que el acuerdo final "aún está lejos" 10:13 19/04/2026 10:13 19/04/2026 Las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos han "registrado avances", pero un acuerdo final "continúa lejos", afirmó el sábado el poderoso presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, a la televisión local.

04:36 am Irán estudia "nuevas propuestas" de EEUU 10:11 19/04/2026 10:11 19/04/2026 El jefe del ejército de Pakistán transmitió a Irán "nuevas propuestas" estadounidenses, anunció el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, citado por la agencia oficial IRNA.



"Irán las está estudiando y aún no ha respondido", afirmó este órgano. Sin embargo, la delegación negociadora de Irán "no hará ni la más mínima concesión", advirtió.

04:10 am Irán, sin internet desde hace 50 días

10:10 19/04/2026 10:10 19/04/2026 El corte de internet impuesto por las autoridades iraníes al comienzo de la guerra entró en su 50º día, precisó la oenegé de monitorización de la ciberseguridad NetBlocks.

03:33 am Hezbolá dice que negociaciones entre Líbano e Israel "no les conciernen" 10:03 19/04/2026 10:03 19/04/2026 "Las negociaciones que lleva a cabo el Estado no nos conciernen", declaró Mahmoud Qamati, vicepresidente de la oficina política de Hezbolá en una comparecencia en los suburbios del sur de Beirut, bastión del grupo terrorista proiraní.



Nada impide que "el Estado se coordine con nosotros" en cualquier iniciativa destinada a "preservar la soberanía, pero no de esta manera que nos lleva a la capitulación", añadió.