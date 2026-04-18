DIRECTO || Irán afirma haber cerrado nuevamente el estrecho de Ormuz

Publicado por Diane Hernández 18 de abril, 2026

La tensión en Oriente Medio vuelve a escalar en tiempo real. Irán anunció que retoma el control estricto del estrecho de Ormuz tras acusar a Estados Unidos de incumplir compromisos, mientras Washington insiste en mantener el bloqueo a los puertos iraníes si no se alcanza un acuerdo.

En paralelo, se intensifican los movimientos diplomáticos en la región y comienzan señales parciales de apertura, como la reanudación limitada del espacio aéreo iraní, en un escenario marcado por la incertidumbre sobre la continuidad del alto el fuego.

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05:05 am Irán afirma haber cerrado nuevamente el estrecho de Ormuz 11:14 18/04/2026 11:14 18/04/2026 El comando central militar de Irán anunció este sábado que reanudará la "gestión estricta" del estrecho de Ormuz, revirtiendo una decisión anterior de desbloquear esa vía estratégica como parte de las negociaciones con Estados Unidos.



En un comunicado difundido por la televisión estatal, el cuartel general señaló que Washington había incumplido una promesa al mantener su bloqueo a barcos que navegan hacia y desde puertos iraníes.



Mientras Estados Unidos no restaure la libertad de movimiento para todos los buques que visiten Irán, "la situación en el estrecho de Ormuz seguirá estando estrictamente controlada", indicó el mando militar en su comunicado. Mundo Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz si persiste el bloqueo de EEUU Diane Hernández

05:04 am Trump asegura que el bloqueo a los puertos "seguirá" si no hay un acuerdo 11:04 18/04/2026 11:04 18/04/2026 El presidente Donald Trump dijo la noche del viernes que mantendrá el bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes si no se llega a un acuerdo con Teherán.



Al abordar el avión Air Force One, Trump aseguró que de pronto "no extienda" el alto al fuego con Irán que termina el miércoles. "Pero el bloqueo seguirá", afirmó a periodistas. Política Trump dice que el bloqueo de EEUU a los puertos de Irán "seguirá" si no hay un acuerdo Virginia Martínez

05:02 am Funcionarios pakistaníes cierran visitas de alto nivel para impulsar la paz en Oriente Medio 11:02 18/04/2026 11:02 18/04/2026 El primer ministro de Pakistán y el jefe del ejército anunciaron este sábado el cierre de visitas diplomáticas de alto nivel, en el marco de los esfuerzos para poner fin a la guerra en Oriente Medio.



El mariscal Asim Munir, el poderoso jefe del Estado Mayor del ejército pakistanés, concluyó una visita de tres días a Irán, donde se reunió con altos funcionarios. Por su parte, el primer ministro, Shehbaz Sharif, anunció el fin de una gira por Arabia Saudita, Catar y Turquía.