Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz si persiste el bloqueo de EEUU

Un buque navega por el Estrecho de Ormuz antes del inicio de la guerra en Irán AFP.

Publicado por Diane Hernández 18 de abril, 2026

Irán advirtió este sábado que podría volver a cerrar el estrecho de Ormuz si Estados Unidos mantiene el bloqueo sobre sus puertos, apenas horas después de haber reabierto esta estratégica vía marítima tras el alto el fuego alcanzado en Líbano.

La reapertura del estrecho había generado optimismo en los mercados internacionales y en Washington. El presidente Donald Trump afirmó que un acuerdo de paz más amplio con Irán está "muy cerca" e incluso aseguró que Teherán habría aceptado entregar su uranio enriquecido. Sin embargo, las autoridades iraníes rechazaron de inmediato estas declaraciones, subrayando que sus reservas no serán transferidas.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, fue tajante al señalar que, si continúa el bloqueo, el estrecho de Ormuz "no permanecerá abierto". Añadió además que el tránsito por esta vía podría requerir autorización iraní. En la misma línea, el portavoz de Exteriores, Esmaeil Baqaei, calificó el bloqueo naval estadounidense como una "violación del alto el fuego" y advirtió que Irán responderá "de manera adecuada".

El estrecho de Ormuz es una arteria clave del comercio energético mundial, por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del planeta. Su cierre tendría implicaciones inmediatas en los mercados globales.

Según el Mando Central de Estados Unidos, desde el inicio del bloqueo esta semana al menos 21 embarcaciones han sido obligadas a cambiar de rumbo en la región.

Negociaciones y tensiones persistentes

A pesar de las amenazas, Trump sostuvo en una entrevista que no quedan "puntos conflictivos" para cerrar un acuerdo, describiendo la jornada como "grande y brillante" y destacando el papel mediador de Pakistán y de aliados del Golfo.

El conflicto actual en Oriente Medio se remonta al 28 de febrero, cuando ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán desencadenaron una respuesta con misiles y drones, además del cierre inicial del estrecho de Ormuz.

Impacto en el petróleo y los mercados

La expectativa de una salida diplomática ha presionado a la baja los precios del petróleo, tendencia que se intensificó el viernes ante el aumento del optimismo. A esto se sumó una nueva exención estadounidense que permite la venta de crudo ruso ya en tránsito, incrementando la oferta global.

Las bolsas internacionales reaccionaron positivamente, impulsadas por la posible estabilización del conflicto.