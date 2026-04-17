El FMI retoma relaciones con Venezuela y abre la puerta a financiamiento internacional

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 16 de abril, 2026

El Fondo Monetario Internacional anunció la reanudación de sus relaciones formales con Venezuela, marcando un giro significativo tras años de aislamiento financiero del país sudamericano.

La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, confirmó que la decisión responde al respaldo de los países miembros que concentran la mayoría del poder de voto, y que el Fondo comenzará a tratar nuevamente con el régimen interino encabezado por Delcy Rodríguez.

“Guiados por la opinión de los países miembros que representan la mayoría del poder de voto, el FMI está ahora tratando con el Gobierno de Venezuela”, señaló el organismo en su comunicado oficial.

Fin de años de aislamiento financiero

Las relaciones entre el FMI y Venezuela estaban suspendidas desde 2019 debido a disputas sobre el reconocimiento del régimen de Nicolás Maduro, hoy preso en los Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico y terrorismo, lo que bloqueó cualquier posibilidad de asistencia financiera o cooperación técnica.

La reanudación implica que Caracas podría volver a acceder a instrumentos clave del sistema financiero internacional, incluyendo potenciales préstamos y recursos multilaterales.

Expertos señalan que este paso también facilitaría la reintegración de Venezuela en organismos como el Banco Mundial o el BID, abriendo una ventana para estabilizar una economía golpeada por la hiperinflación, una gran deuda y años de mala gestión.

“Esto representa un paso importante hacia la normalización financiera de Venezuela”, afirmó el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, al respaldar la decisión.

Un respaldo clave en plena transición

La decisión del FMI se produce en un contexto de reconfiguración política tras la salida de Maduro y el reconocimiento internacional del régimen interino.

Desde entonces, Estados Unidos y otros aliados han impulsado una estrategia de normalización gradual que combina alivio de sanciones con reintegración institucional, en aras de lograr una transición a la democracia.

El regreso del FMI no solo tiene implicaciones económicas, sino también políticas, representando un reconocimiento de facto del nuevo liderazgo y reforzando su legitimidad en el escenario internacional.

Oportunidad económica con condiciones

Aunque el restablecimiento de relaciones abre oportunidades, no garantiza automáticamente financiamiento. El acceso a recursos dependerá de reformas económicas, transparencia institucional y acuerdos con los países miembros del Fondo.

El propio FMI ha advertido en meses recientes que la economía venezolana sigue siendo “frágil”, con riesgos de inflación y desequilibrios estructurales persistentes.

En este contexto, el desafío para el régimen interino venezolano, tutelado por la administración de Donald Trump, será traducir este respaldo internacional en estabilidad real, crecimiento sostenido y confianza para inversionistas.