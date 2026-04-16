DIRECTO | Hegseths advierte de que el bloqueo naval a los puertos iraníes durará "lo que haga falta"

Publicado por Israel Duro 16 de abril, 2026

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que el bloqueo de la Armada estadounidense a los puertos iraníes se mantendría "el tiempo que haga falta". No obstante, el optimismo ante la posibilidad de que se alcance un acuerdo sigue animando a las bolsas, mientras el precio del petróleo continúa por debajo de los 100 dólares el barril.

En el otro gran frente bélico, Trump anunció una reunión entre los líderes de Israel y Líbano. Sin embargo, el presidente libanés exigió un "alto el fuego" previo, tal y como exige Irán para mantener el precario alto el fuego en Oriente Próximo. Hezbolá, por su parte, sigue haciendo todo lo posible por boicotear cualquier posible acuerdo y continúa con los ataques contra el Estado judío.

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10:07 Am Hegseth advierte que el bloqueo naval a los puertos iraníes durará "lo que haga falta" 16:07 16/04/2026 17:02 16/04/2026 Estados Unidos bloqueará los puertos iraníes durante "el tiempo que haga falta,", dijo el jueves el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien amenazó con nuevos ataques si Teherán no llega a un acuerdo.



"Si Irán toma una mala decisión, se enfrentará a un bloqueo y a bombas que caerán sobre su infraestructura, su red eléctrica y sus instalaciones energéticas", dijo el jefe del Pentágono en una conferencia de prensa en Washington.



El jefe del Estado Mayor, general Dan Caine, por su parte, aclaró que el "bloqueo se aplica a todos los barcos, independientemente de su nacionalidad, con destino o salida de puertos iraníes."

09:50 AM Wall Street continúa su senda alcista en la apertura tras el doble máximo histórico del miércoles 16:05 16/04/2026 17:02 16/04/2026 La Bolsa de Nueva York abrió el jueves ligeramente al alza tras tocar un doble máximo histórico el día anterior, apostando por un avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, y en medio de resultados empresariales.



El índice tecnológico Nasdaq y el S&P 500 mantuvieron su tendencia alcista del miércoles, con ganancias del 0,19% y el 0,17%, respectivamente. El Promedio Industrial Dow Jones subía a su vez un 0,12%.

08:20 am Hezbolá vuelve a pedir el fin de las conversaciones de paz con Israel y las califica de "grave error" 16:10 16/04/2026 17:02 16/04/2026 El legislador de Hezbolá Hussein Hajj Hassan declaró el jueves a la AFP que la decisión del gobierno libanés de entablar negociaciones directas con Israel fue un "grave error", e instó a Beirut a dejar de hacer concesiones.



"Las negociaciones directas con el enemigo son una enorme desgracia y un grave error (...) y no sirven a ningún interés del país", declaró Hajj Hassan desde su despacho parlamentario. El diputado también instó a las autoridades libanesas a poner fin a "esta serie de concesiones inútiles".

07:35 am. Israel advierte de que si Irán rechaza la propuesta de EEUU habrá ataques "aún más dolorosos" 16:14 16/04/2026 17:02 16/04/2026 El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo el jueves que si Irán rechaza una propuesta de Estados Unidos que le exige, entre otras cosas, renunciar al "armamento nuclear", Israel lanzará ataques "aún más dolorosos" contra nuevos objetivos.





"Irán se encuentra en una encrucijada histórica: un camino consiste en renunciar al terrorismo y al armamento nuclear, conforme a la propuesta de EE.Si el régimen iraní elige la segunda opción", descubrirá rápidamente que Israel puede bombardear objetivos "aún más dolorosos" que los que ya ha atacado, añadió.

06:16 am El jefe de la Iglesia anglicana elogia el "valiente llamamiento" del Papa a la paz tras los ataques de Trump 16:16 16/04/2026 17:02 16/04/2026 La arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, líder de la Iglesia anglicana, elogió este jueves el "valiente llamamiento" del Papa León XIV, blanco en los últimos días de los ataques de Donald Trump, tras pronunciar un duro discurso contra la guerra.









"Me uno a mi hermano en Cristo, Su Santidad el papa León XIV, en su valiente llamamiento a un reino de paz", dijo en un comunicado Sarah Mullally, que se reunirá con el papa a finales de abril en Roma. Mullally también destacó la importancia del mensaje del papa "en estos tiempos de odio, división y violencia", en respuesta al presidente de Estados Unidos, quien dijo el domingo que "no es un gran admirador del papa"





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05:26 am El presidente del Parlamento iraní pide un alto el fuego en Líbano 16:01 16/04/2026 17:02 16/04/2026 El presidente del Parlamento iraní, una figura en alza dentro de la república islámica, dijo el jueves que un "alto el fuego en Líbano (es) tan importante" como en Irán, en un mensaje publicado en Telegram.







"Sigo de cerca la situación en Líbano y el establecimiento de un alto el fuego en Líbano, una cuestión que consideramos primordial", especificó Mohamed Baqer Qalibaf, informando de una conversación con su homólogo libanés, Nabih Berri.







"Nos esforzamos por obligar a nuestros enemigos a establecer un alto el fuego permanente en todas las zonas de conflicto, de conformidad con el acuerdo" de tregua alcanzado el 8 de abril con Estados Unidos, añadió.

04:17 Am El presidente de Líbano exige un alto el fuego y no aclara si se reunirá con Netanyahu 15:57 16/04/2026 17:02 16/04/2026 El presidente libanés, Joseph Aoun, ha subrayado la importancia de un alto el fuego con Israel antes de entablar negociaciones directas con el Estado judío, cuya celebración no ha confirmado, después de que Donald Trump anunciara una reunión ese mismo día entre los "líderes" de ambos países.



Según la presidencia libanesa, Aoun agradeció al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sus "esfuerzos por un alto el fuego" con Israel.