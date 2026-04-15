EN VIVO | Hezbolá trata de boicotear las conversaciones de paz y la tregua de Irán lanzando cohetes contra Israel y éste responde con ataques y llama a evacuar el sur de Líbano

Publicado por Israel Duro 15 de abril, 2026

Tras fracasar en su intento de impedir el encuentro en Washington entre representantes de Israel y Líbano, el grupo terrorista Hezbolá trató de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo y poner en peligro la frágil tregua de Oriente Medio con el lanzamiento de 30 cohetes contra el norte del Estado Judío. El Gobierno de Netanyahu respondió con ataques e hizo un llamamiento a la población para desalojar el sur de Líbano.

Por su parte, el precio del petróleo continuó bajando y las bolsas subiendo ante el optimismo de los mercados a un posible pronto final de la guerra en Oriente Medio. La puesta en marcha del bloqueo naval estadounidense y las palabras de Trump sobre la cercanía del fin de la guerra dieron alas a los inversores.

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06:24 am Hezbolá trata de boicotear las conversaciones de paz y la tregua de Irán lanzando cohetes contra Israel y éste responde con ataques y llama a evacuar el sur de Líbano 12:24 15/04/2026 12:24 15/04/2026 El ejército israelí llevó a cabo ataques al sur de Beirut en respuesta al lanzamiento de una treintena de cohetes por parte del grupo terrorista proiraní Hezbolá contra territorio israelí este miércoles, un día después de que Líbano e Israel iniciaran negociaciones de paz en Washington. Además, las IDF lanzaron una llamada de evacuación a los ciudadanos del sur del Líbano.



Hezbolá no vio con buenos ojos este acercamiento en el que ambos países aceptaron iniciar negociaciones directas para una paz sostenible en el tiempo, según el Departamento de Estado estadounidense.

06:00 am Cae el petróleo y suben las bolsas 12:22 15/04/2026 12:22 15/04/2026 Las bolsas subieron y el precio del crudo volvió a caer el miércoles después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que podría celebrarse una segunda ronda de conversaciones entre Washington y Teherán "en los próximos dos días", lo que avivó las esperanzas de alcanzar un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz.

Al cierre de los parqués asiáticos, el precio del barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, cedía 0,20%, a 91,10 dólares. En cambio, el barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional, subía 0,47%, a 93,23 dólares.

05:41 am Primer ministro de Pakistán, de gira para impulsar negociación entre Irán y EEUU 12:21 15/04/2026 12:21 15/04/2026 El primer ministro paquistaní, Muhammad Shehbaz Sharif, cuyo país está mediando entre Irán y Estados Unidos para poner fin al conflicto en Oriente Medio, emprenderá una gira de cuatro días por Arabia Saudita, Catar y Turquía, indicó la cancillería.

05:19 am El CENTCOM asegura que el tránsito marítimo iraní está completamente detenido 12:19 15/04/2026 12:19 15/04/2026 El Centcom, el mando militar estadounidense para Oriente Medio, sostuvo el martes que ningún buque había atravesado el estrecho de Ormuz, clave para el transporte mundial de crudo.



04:37 am Rusia se ofrece a compensar el déficit de energía en China por la guerra 12:17 15/04/2026 12:17 15/04/2026 El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó que su país puede compensar el déficit de energía que enfrenta China por las dificultades generadas por la guerra en Oriente Medio, informaron el miércoles medios estatales rusos.



"Rusia puede, sin duda, compensar el faltante en recursos que ha surgido" en China y "otros países interesados en trabajar con nosotros", declaró Lavrov en una conferencia de prensa en Pekín, al ser consultado sobre el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz.

04:16 am La embajadora de Líbano en EEUU considera "constructivas" las conversaciones con Israel 12:16 15/04/2026 12:16 15/04/2026 La embajadora del Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad, pidió un alto el fuego durante el diálogo "constructivo" que sostuvo el martes con representantes de Israel en Washington, según afirmó en un comunicado.