Las relaciones entre Cuba y Rusia se estrechan en la crisis energética Sergei Guneyev/POOL/TASS/Sipa US / Cordon Press

Publicado por Diane Hernández 30 de marzo, 2026

El Kremlin celebró este lunes la llegada a Cuba de un petrolero ruso cargado de sanciones internacionales, en un movimiento que alivia parcialmente la grave crisis energética de la isla y reaviva las tensiones geopolíticas en torno al suministro de combustible.

"Nos alegramos de que este cargamento de productos petroleros llegue a la isla, o más bien, de que ya haya llegado", afirmó el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa diaria, en referencia al buque Anatoly Kolodkin, cargado con unos 730.000 barriles de crudo.

El primer cargamento de petróleo que recibe el régimen en meses

Según datos de seguimiento marítimo, el petrolero se dirigía hacia el puerto de Matanzas, principal terminal energética de Cuba, en un contexto marcado por meses de escasez de combustible, apagones prolongados y fuertes restricciones económicas en la isla.

El envío representa el primer cargamento de petróleo que recibe el régimen de Cuba en aproximadamente tres meses, tras el endurecimiento del bloqueo energético impulsado por Estados Unidos y la interrupción del suministro procedente de Venezuela, tradicional aliado de La Habana.

Desde Moscú, Peskov defendió la operación como un gesto de apoyo estratégico. "Rusia considera su deber dar un paso al frente y proporcionar la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos", señaló, subrayando la estrecha relación entre ambos países, según la AFP.

Donald Trump restó importancia al envío sanciones impuestas por Washington sobre el sector energético ruso y en medio de restricciones al abastecimiento de combustible a Cuba. No obstante, el presidente

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​Analistas interpretan este episodio como una señal de las limitaciones del bloqueo energético y de la creciente complejidad del escenario internacional, donde factores humanitarios, estratégicos y económicos se entrelazan. Mientras tanto, en Cuba, el impacto inmediato del cargamento podría traducirse en un alivio temporal de la crisis eléctrica, aunque insuficiente para resolver los problemas estructurales del sistema energético. La llegada del crudo se produce pese a lassobre el sector energético ruso y en medio de restricciones al abastecimiento de combustible a Cuba. No obstante, el presidente Donald Trump restó importancia al envío y aseguró no tener "ningún problema" con que Rusia suministre petróleo a la isla, aunque insistió en sus críticas al régimen cubano.​Analistas interpretan este episodio como una señal de las limitaciones dely de la creciente complejidad del escenario internacional, donde factores humanitarios, estratégicos y económicos se entrelazan. Mientras tanto, en Cuba, el impacto inmediato del cargamento podría traducirse en un alivio temporal de la crisis eléctrica, aunque insuficiente para resolver los

El movimiento refuerza además el papel de Rusia como respaldo clave para La Habana en un momento crítico, al tiempo que evidencia cómo la política energética sigue siendo un instrumento central en la disputa geopolítica global.

Unos 16 detenidos por "revender combustible" en Cuba

Las fuerzas policiales del régimen detuvieron a 16 personas en La Habana por su implicación en una red de venta ilegal de combustible, en medio de la grave escasez energética que atraviesa el país, según los medios oficialistas de la isla.

Los operativos se realizaron en dos gasolineras (Cupet) de los municipios Playa y Plaza de la Revolución, donde los implicados se dedicaban principalmente a vender turnos en las colas, acaparar combustible y revenderlo en el mercado negro a precios muy superiores a los oficiales, cuando el país está prácticamente detenido por la crisis energética que desde hace años viene negando la dictadura.