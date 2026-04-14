Francia: allanan el palacio presidencial del Elíseo en una investigación sobre la adjudicación de homenajes nacionales

Publicado por Carlos Dominguez 14 de abril, 2026

Agentes de la brigada financiera anticorrupción (BFAC) realizaron este martes un allanamiento en el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa. La operación forma parte de una investigación sobre la organización de los homenajes a grandes personalidades que ingresan al Panteón, según indicó a AFP una fuente conocedora del caso.

Aunque las autoridades no pudieron entrar, los investigadores recibieron la entrega de varios ordenadores.

El Panteón, conocido popularmente como el "templo de los inmortales", alberga desde finales del siglo XVIII los restos de hombres y mujeres que han dejado huella en la historia de Francia. Hoy en día, la decisión de quién entra en este emblemático monumento corresponde a los presidentes de la República.

Una investigación que revisa dos décadas de panteonizaciones

El registro fue revelado por el semanario francés Le Canard Enchaîné, que confirmó que el allanamiento tuvo lugar efectivamente el martes y que se centra en las condiciones en las que, durante 22 años, se han adjudicado a la empresa Shortcut Events las ceremonias de entrada al Panteón.

De acuerdo con el medio, cada una de estas ceremonias, denominadas "panteonizaciones", tiene un coste aproximado unos $2,36 millones.

La investigación judicial abarca así los homenajes realizados desde el año 2002 hasta la ceremonia de 2024 en la que entraron los restos de Missak Manouchian, el resistente comunista de origen armenio, poeta y destacado combatiente contra la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El último en ser panteonizado, en octubre pasado, fue el exministro Robert Badinter, principal impulsor de la abolición de la pena de muerte en Francia, fallecido en 2024. La siguiente ceremonia prevista es la del historiador y resistente judío Marc Bloch, asesinado por los nazis, que está programada para el próximo mes de junio.