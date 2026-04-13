Francia: condenan a la cementera Lafarge por "financiación del terrorismo" en Siria

Publicado por Carlos Dominguez 13 de abril, 2026

Este lunes, un tribunal de París dictó una dura condena contra la cementera francesa Lafarge y ocho de sus antiguos directivos por el delito de financiación del terrorismo. La justicia francesa les consideró culpables de haber pagado a grupos yihadistas entre 2013 y 2014 con el fin de mantener operativa su planta de cemento en plena guerra civil siria.

La sentencia impuso seis años de prisión con encarcelación inmediata al exdirector ejecutivo Bruno Lafont. Además, según AFP, se fijaron multas equivalentes a unos $6,65 millones tanto para la empresa como para cuatro de los exdirectivos condenados.

No es la primera vez que Lafarge enfrenta consecuencias por estos hechos. En 2022, la compañía ya fue sancionada en Estados Unidos, donde aceptó pagar una multa récord de $778 millones tras declararse culpable de conspirar para proporcionar apoyo material a organizaciones catalogadas como terroristas por Washington.

Pagos millonarios para operar en territorio del EI

Según el fallo del tribunal parisino, Lafarge destinó cerca de $5,6 millones entre 2013 y 2014, a través de su filial Lafarge Cement Syria (LCS), a intermediarios y grupos yihadistas. Estos pagos tenían como objetivo explícito mantener activa la planta de Jalabiya, ubicada en el norte de Siria, en una zona controlada por facciones armadas.

Mientras otras multinacionales abandonaban el país por los riesgos de la guerra, Lafarge optó por quedarse y pagar a tres organizaciones yihadistas, entre ellas el propio Estado Islámico (EI). El tribunal determinó que estos fondos contribuyeron a que los grupos terroristas pudieran "preparar atentados terroristas", incluyendo los ataques que sacudieron Francia en enero de 2015.

La presidenta del tribunal, Isabelle Prévost-Desprez, fue especialmente dura en su valoración: "Esta forma de financiación de las organizaciones terroristas, y principalmente del Estado Islámico, ha sido fundamental para que la organización terrorista se hiciera con el control de los recursos naturales de Siria”. La magistrada subrayó que la empresa llegó a establecer una verdadera "asociación comercial con el EI", destacando la elevada cuantía de los pagos realizados.