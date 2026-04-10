Trump expresa frustración con Irán en medio de tensiones tras el cese al fuego

El presidente Donald Trump hablando sobre el conflicto en Irán, el pasado 6 de abril.Saul Loeb-AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 9 de abril, 2026

El presidente Donald Trump no ha dejado de pronunciarse sobre el conflicto con Irán, defendiendo la tregua acordada este martes y elevando el tono frente a posibles incumplimientos del acuerdo, especialmente en torno al estrecho de Ormuz y el comercio petrolero.

Sus mensajes en Truth Social, entre el miércoles 8 y este jueves 9 de abril, dan a entender una estrategia que combina optimismo diplomático con presión directa, en medio del más grave episodio de tensiones de los últimos tiempos entre ambos países.

El cese al fuego entre Washington e Teherán se mantiene, pero con señales de fragilidad. En declaraciones a NBC News, Trump afirmó que es “muy optimista” sobre un acuerdo duradero y sostuvo que Irán “está aceptando todo lo que tiene que aceptar”, aunque advirtió que el fracaso de las negociaciones tendría consecuencias severas.

La diplomacia estadounidense continúa activa, con una delegación de negociación encabezada por el vicepresidente JD Vance, mientras persisten tensiones en el Estrecho de Ormuz y en el escenario regional más amplio.

"Victoria” y advertencias sobre Ormuz

En sus publicaciones de este jueves 9 de abril, Trump respondió a críticas sobre la narrativa del conflicto y defendió su postura como un resultado ya definido:

“En realidad, es una victoria, ¡y no tiene nada de prematura! Gracias a mí, Irán NUNCA TENDRÁ UN ARMA NUCLEAR”, escribió.

En el mismo mensaje, insistió en que el flujo petrolero global comenzará a normalizarse, incluso sin cooperación iraní, y atacó al Wall Street Journal, al que acusó de “criticar sin reconocer errores”.

Trump también centró su atención en el Estrecho de Ormuz, tras reportes de posibles cobros a buques que transitan la zona. En un mensaje breve advirtió: “¡Más les vale que no lo hagan!”

En otra publicación acusó a Irán de violar el espíritu del acuerdo al permitir interferencias en el tránsito petrolero y reiteró que ese comportamiento no es compatible con los términos pactados.

Presión económica y postura militar

Un día antes, el miércoles 8 de abril, Trump había desplegado un paquete de mensajes más extensos centrados en disuasión económica y control estratégico. En uno de ellos anunció medidas comerciales severas contra terceros países que colaboren militarmente con Teherán:

“Un país que suministre armas militares a Irán será gravado inmediatamente con un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a los Estados Unidos de América”, aseguró.

En otra publicación, el presidente enfatizó la permanencia de la presencia militar estadounidense en la región hasta el cumplimiento total del acuerdo, advirtiendo que cualquier incumplimiento abriría la puerta a una escalada mayor.

También reiteró que no habrá avance hacia capacidades nucleares iraníes y que el Estrecho de Ormuz debe permanecer abierto y seguro.

En paralelo, el presidente Trump aseguró que Estados Unidos trabaja con Irán en la eliminación de restos de material nuclear tras recientes ataques, y que varias condiciones del acuerdo ya habrían sido alcanzadas, incluyendo discusiones sobre sanciones y aranceles.

Por ahora, la Casa Blanca no ha anunciado cambios en la estrategia hacia Irán, mientras continúan las conversaciones diplomáticas y la vigilancia sobre el cumplimiento del alto el fuego.

Las declaraciones públicas del presidente mantienen la atención sobre el desarrollo del acuerdo y la evolución de los principales puntos de fricción, especialmente en materia de energía y seguridad regional.