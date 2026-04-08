Erick Valencia Salazar, exlíder del CJNG, se declaró culpable de narcotráfico

Erick Valencia Salazar, en el momento de su primera captura en 2012 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 8 de abril, 2026

El cofundador y antiguo líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Erick Valencia Salazar, se declaró culpable de un cargo relacionado con el narcotráfico cuatro años después de ser capturado y uno de ser extraditado a los Estados Unidos.

Conocido bajo el seudónimo El 85, Valencia Salazar enfrenta a una condena que oscila entre los diez años de prisión y la cadena perpetua.

La decisión judicial final se conocerá el 31 de julio, según informó el Departamento de Justicia (DOJ) a través de un comunicado.

"Erick Valencia-Salazar cofundó el CJNG, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de México, que introdujo toneladas de cocaína en Estados Unidos y causó un daño incalculable a nuestro país", dijo el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del DOJ.

"También fue responsable de fomentar la violencia desenfrenada en México, a costa de la vida de las personas y la seguridad de las comunidades, lo que contribuyó a desestabilizar la región y permitió que el crimen floreciera", añadió el fiscal general adjunto Tysen Duva.

Además, se encargó de entregar armamento ligero y pesado, como pistolas y rifles de asalto, a sicarios para que eliminasen a miembros de organizaciones rivales del CJNG.

En 2012, Valencia Salazar fue capturado en México y puesto en libertad después. Una década después, volvió a ser capturado y extraditado a Estados Unidos en 2025.

Valencia Salazar fundó el CJNG con otros exintegrantes del Cartel del Milenio, entre los que se encontraba Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes, abatido por las fuerzas de seguridad mexicanas en febrero.