El Salvador: la Asamblea Legislativa aprueba la prisión perpetua para menores criminales

Publicado por Carlos Dominguez I afp 27 de marzo, 2026

La Asamblea Legislativa de El Salvador avaló este jueves imponer prisión perpetua a menores de 18 años considerados "homicidas, violadores y terroristas", en el marco de la "guerra" contra las pandillas que el presidente Nayib Bukele sostiene desde hace cuatro años.

El documento señala que "se incorpora la pena de prisión perpetua dentro del catálogo excepcional a menores en conflicto con la ley penal", una disposición incluida en la reforma a la Ley Penal Juvenil que forma parte del endurecimiento legal contra el crimen impulsado por Bukele.

La reforma dispone "la inaplicabilidad del procedimiento especial juvenil" que antes se aplicaba a delitos graves, aunque incluye "revisiones periódicas" de la cadena perpetua para evaluar el grado de rehabilitación y el nivel de riesgo antes de conceder una posible "libertad controlada".

A iniciativa de Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó el 17 de marzo la pena de prisión perpetua, luego de que diversas oenegés lo acusaran de cometer "crímenes de lesa humanidad" en el marco de su ofensiva contra la delincuencia.

El documento señala: "Ratifícase el acuerdo de reforma constitucional", y establece que "la pena perpetua sólo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas (pandilleros)". Así lo detalla el texto de la reforma, que este jueves obtuvo el respaldo de 58 de los 60 diputados del Congreso unicameral.

La reforma comenzará a aplicarse ocho días después de que sea publicada en el Diario Oficial.

El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, afirmó: "le hemos dado a las familias salvadoreñas la tranquilidad de que ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del sol".