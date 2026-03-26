EN VIVO | El petróleo sube y las acciones caen en medio de mensajes contradictorios sobre las conversaciones de Estados Unidos con Irán

Publicado por Williams Perdomo 26 de marzo, 2026

Los precios del petróleo subieron y las acciones cayeron el jueves, mientras los inversores seguían de cerca los acontecimientos en Oriente Medio, con la esperanza de que los funcionarios estadounidenses e iraníes pongan fin a un conflicto que ha intensificado los temores de una crisis energética mundial sin precedentes.

Los mercados se han visto impulsados desde el lunes por la noche después de que Donald Trump diera marcha atrás en su amenaza de destruir la infraestructura energética de la república islámica y dijera que ambas partes estaban en conversaciones de paz.

Washington presentó un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra, que incluía que Irán renunciara a su uranio enriquecido y abriera el paso marítimo, mientras que la televisión estatal de Teherán informó que los funcionarios habían presentado sus propias cinco condiciones para el cese de las hostilidades.

El miércoles, Trump amenazó con "desatar el infierno" si Irán no llegaba a un acuerdo, pero el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó que su país no tiene intención de negociar.

06:06 am Presupuesto de tiempos de guerra 11:06 26/03/2026 11:06 26/03/2026 El gobierno de Corea del Sur anunció que tiene previsto implementar un presupuesto suplementario de 17.000 millones de dólares para tiempos de guerra y ampliar las reducciones de impuestos sobre los combustibles para contrarrestar el aumento de los precios de la energía, en el ejemplo más reciente de cómo la guerra ha afectado a países de todo el mundo.



05:40 am Soldado israelí muerto 11:05 26/03/2026 11:05 26/03/2026 El ejército israelí informó que un soldado murió en combates contra Hezbolá, grupo respaldado por Irán, en el sur del Líbano.

05:30 am 11:05 26/03/2026 11:05 26/03/2026 Dos personas murieron y tres resultaron heridas por la caída de escombros después de que las defensas aéreas interceptaran un misil balístico en las afueras de Abu Dabi, según informó la oficina de prensa del Gobierno recogida por AFP.



05:20 am Herido en Israel 11:04 26/03/2026 11:04 26/03/2026 Los ataques con misiles procedentes de Irán dejaron seis personas levemente heridas en Israel, según informaron los servicios médicos.



05:10 am Nuevos ataques de Irán 11:03 26/03/2026 11:03 26/03/2026 El ejército israelí informó que sus fuerzas habían llevado a cabo una serie de ataques en todo Irán, incluyendo la ciudad central de Isfahán.



05:02 am El G7 se reúne en Francia para subsanar la ruptura transatlántica por Irán 11:02 26/03/2026 11:02 26/03/2026 Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 se reúnen a partir del jueves en las afueras de París, con el objetivo de que las naciones europeas y sus aliados reduzcan sus diferencias con Estados Unidos sobre la guerra en Oriente Medio.

04:50 am Ataques iraníes contra Israel 09:54 26/03/2026 09:54 26/03/2026 El ejército israelí informó el jueves que estaba respondiendo a ataques con misiles iraníes que, según los servicios de emergencia, dejaron seis heridos leves y causaron algunos daños.



Antes se activaron las sirenas de alerta en el centro del país, en algunas zonas de Jerusalén y en la Cisjordania ocupada.



04:20 am Drones y misiles hacia el Golfo 09:53 26/03/2026 09:53 26/03/2026 Emiratos Árabes Unidos informó el jueves que estaba repeliendo ataques con drones y misiles procedentes de Irán.



Arabia Saudita y Kuwait también reportaron nuevos ataques.

04:00 am Ataques israelíes "a gran escala" en Irán 09:53 26/03/2026 09:53 26/03/2026 El ejército israelí afirmó haber llevado a cabo este jueves "una serie de ataques a gran escala contra infraestructuras del régimen terrorista iraní en varios lugares del país", en el vigésimo séptimo día de la guerra en Oriente Medio.



La agencia de noticias iraní Fars indicó en Telegram que dos zonas residenciales de la ciudad central de Isfahán habían sido golpeadas.

03:52 am Negociadores iraníes temen ser "asesinados por su propia gente", según Trump 09:52 26/03/2026 09:52 26/03/2026 El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró el miércoles en la noche que Irán quiere un acuerdo, pero que los líderes iraníes encargados de negociar con Washington temen ser asesinados.



"Ellos están negociando, por cierto, y quieren llegar a un acuerdo con muchas ganas. Pero tienen miedo de decirlo, porque temen ser asesinados por su propia gente", dijo el mandatario durante una cena con miembros republicanos del Congreso.

03:40 am Kuwait detiene a seis personas vinculadas al Hezbolá libanés 09:51 26/03/2026 09:51 26/03/2026 El Ministerio del Interior de Kuwait anunció la detención de seis personas vinculadas al movimiento libanés proiraní Hezbolá, acusadas de planear "asesinatos" en el emirato.



03:30 am Washington afirma que las "conversaciones continúan" con Irán 09:50 26/03/2026 09:50 26/03/2026 Con Irán "las conversaciones continúan, son productivas", afirmó la Casa Blanca, que desmintió que las negociaciones quedaran estancadas.



Pero "si Irán no acepta la realidad del momento actual (...) el presidente Trump se asegurará de que recibirá golpes más duros que cualquiera que haya recibido antes", declaró su portavoz, Karoline Leavitt.