Está Trump a punto de traicionar a Israel... otra vez?

27 de marzo, 2026

La relación entre Estados Unidos e Israel bajo el mandato de Donald Trump se ha instalado en un patrón tan predecible que podría estar guionizado por Charles Schulz. Netanyahu es Charlie Brown. Trump es Lucy. Y el balón es cualquier promesa que Trump acaba de hacer y por la que Israel se juega su supervivencia.

La rutina nunca varía. Trump hace grandes promesas de solidaridad, de objetivos compartidos, de coordinación férrea. Netanyahu compromete la sangre y el tesoro israelíes basándose en esas garantías. Y entonces, en el momento crítico, Trump retira el balón, dejando a Israel de espaldas para que absorba las consecuencias.

Lo ha hecho repetidamente durante el último año. Ahora parece dispuesto a hacerlo de nuevo, esta vez con mucho más en juego en Irán.

Contrariamente a las febriles afirmaciones de los antisemitas, ésta no es una guerra librada en nombre de Israel. Irán ha estado en guerra con Estados Unidos durante 47 años, desde la toma de la embajada estadounidense en Teherán. Ha matado a más estadounidenses a través de sus representantes que cualquier otro actor, excepto Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001. Ha planeado asesinatos de funcionarios estadounidenses en suelo estadounidense. Sus programas nucleares y de misiles balísticos amenazan no sólo a Israel, sino a todas las bases y aliados de Estados Unidos en Oriente Próximo. Hasta el 28 de febrero, la batalla era unilateral, con Irán como único protagonista y sin respuesta estadounidense.

Ahora, Estados Unidos tiene la oportunidad de mejorar su propia seguridad y la del resto del mundo, en el punto de mira de un régimen iraní cuya razón de ser es la destrucción de Israel y la expansión mundial del islam radical. Para ello, debe eliminar el programa nuclear iraní, desmantelar su arsenal de misiles, acabar con su red terrorista y destituir al régimen.

Desde el principio, Trump dio señales de que quería una guerra corta. Nunca se ha comprometido a llevarla hasta su conclusión estratégica. Como un matón de patio de colegio que declara "renunciamos, ganamos" en el momento en que el juego se pone incómodo, parece preparado para marcharse en el instante en que "lo siente en sus huesos", independientemente del estado de la situación.

No es ningún secreto que Trump está más preocupado por la economía estadounidense, las elecciones de mitad de mandato de este otoño y sus propios intereses financieros que por la seguridad de Israel. El bloqueo del Estrecho de Ormuz ha puesto en peligro los intereses del presidente y era totalmente previsible, pese a lo cual Estados Unidos no logró asegurarlo en la fase inicial de la guerra.

Ese fracaso puede explicarse en parte por la decisión de lanzar la "Operación Furia Épica" antes de lo previsto para aprovechar la oportunidad de decapitar a los dirigentes iraníes. Pero ya ha pasado casi un mes desde el inicio de los combates, y el control de Irán sobre una de las rutas energéticas más vitales del mundo no se ha roto. Peor aún, Trump le ha dado a Irán un salvavidas financiero al permitir que sus barcos entreguen petróleo a China y le ha dado a Rusia un regalo similar al aliviar las sanciones diseñadas para estrangular su economía.

Mientras tanto, el pánico por los precios de la energía y las predicciones de apocalipsis económico son exagerados. Los precios actuales siguen por debajo de los niveles registrados bajo la presidencia de Joe Biden. Como ha señalado Ariel Cohen, del Atlantic Council, en 2008 el precio del petróleo alcanzó el equivalente a 223 dólares por barril en dólares de hoy, aproximadamente el doble del precio actual. La histeria es fabricada. El riesgo para Israel no lo es.

Hemos visto esta película antes, y sabemos cómo termina.

Cuando Trump declare la victoria, la guerra habrá terminado para Israel. Recordemos el pasado mes de junio: Israel se extasió cuando Trump ordenó la destrucción de tres instalaciones nucleares iraníes. Pero luego obligó a Netanyahu a recordar los planes israelíes y aceptar un alto el fuego antes de que la misión estuviera completa.

Trump afirmó entonces que la capacidad nuclear de Irán estaba "completamente borrada". No fue así. Estamos librando esta guerra en parte porque Irán todavía posee suficiente uranio enriquecido para una docena de bombas y aceleró la producción de misiles balísticos que Israel había planeado destruir. La prematura declaración de victoria de Trump en junio es la causa directa de la guerra que estamos librando ahora.

Deberíamos haber aprendido del catastrófico fracaso de impedir que Corea del Norte adquiriera armas nucleares. Pero los críticos de esta guerra aparentemente nos harían esperar hasta que se forme un hongo nuclear sobre Washington antes de reconocer una "amenaza inminente." Ese, evidentemente, es su umbral. Estos mismos críticos desestimaron las capacidades de misiles de Irán, capacidades que ahora vemos que tienen el doble de alcance de lo que reconocieron, capaces de alcanzar la mayoría de las capitales europeas y todas las bases estadounidenses de la región.

Si no se le hubiera puesto coto, Irán probablemente habría seguido el ejemplo de Corea del Norte de buscar un misil balístico intercontinental con una ojiva nuclear capaz de alcanzar Estados Unidos.

Los defensores de la diplomacia optaron por ignorar décadas de duplicidad iraní, duplicidad que embaucó al ex presidente Barack Obama para llegar a un acuerdo que permitiera a Teherán seguir persiguiendo una bomba mientras desarrollaba los misiles balísticos cuyo único propósito era lanzarla.

A pesar de las febriles afirmaciones sobre la omnipotencia del lobby proisraelí, ni éste ni el gobierno israelí han sido capaces de impedir que Lucy se lleve el balón. Ya ha ocurrido con Hamás. Con Hezbolá. Con Siria. Con los Houthis. Y con los países del Golfo.

Netanyahu quería que Trump derrotara a Biden en la creencia de que por fin se daría rienda suelta a Israel para destruir a Hamás y Hezbolá. En lugar de eso, el presidente ha microgestionado las operaciones israelíes y ha obligado al primer ministro a aceptar un alto el fuego con ambos. En Gaza, Hamás sigue controlando el 47% del territorio y está reconstruyendo activamente mientras Israel espera en vano a la Fuerza Internacional de Estabilización que Trump prometió que desarmaría a los terroristas.

En Líbano, Trump permitió a Israel seguir combatiendo en el sur mientras Hezbolá aprovechaba el tiempo para reconstruirse. Por el momento, Trump está demasiado consumido por Irán como para intervenir, pero al igual que Biden antes que él, dicta lo que Israel puede atacar tanto en Líbano como en Irán.

En Siria, Trump abrazó un régimen yihadista y levantó las sanciones sin asegurar un solo interés israelí a cambio. Con los houthis, declaró la victoria mientras seguían disparando misiles indiscriminadamente contra ciudades israelíes.

Y luego están los Estados del Golfo.

Estados Unidos tiene toda la influencia sobre Qatar y Arabia Saudí, que -como ha dejado claro esta guerra- dependen totalmente del ejército estadounidense para su supervivencia, a pesar de haber comprado armas estadounidenses por valor de decenas de miles de millones de dólares aparentemente para defenderse de Irán. En lugar de explotar esa dependencia para obligar a la normalización con Israel, Trump les dio garantías de seguridad y aún más armas sin exigirles que se unieran a los Acuerdos de Abraham.

Ahora oímos que Trump está preocupado por la capacidad de Irán para recuperarse después de la guerra. Esto no es una estrategia. Es una excusa para quedarse corto. Los aliados no se preocuparon por la recuperación de la Alemania nazi después de la guerra mientras la Wehrmacht seguía luchando. Bombardearon su petróleo, su electricidad y su industria para destruir su capacidad de hacer la guerra. Exigieron la rendición incondicional. La victoria fue lo primero. La reconstrucción vino después. La doctrina Powell -que si se usa la fuerza, debe aplicarse de forma abrumadora para lograr una victoria decisiva- existe precisamente porque las medias tintas producen derrotas.

Trump exigió la rendición incondicional de Irán. Sin embargo, si los informes actuales son exactos, es Estados Unidos y no Irán quien se está preparando para capitular.

Si esta guerra termina con el régimen intacto, sus ambiciones nucleares simplemente retrasadas, sus capacidades de misiles solo parcialmente degradadas y sus redes terroristas todavía funcionando, no será una victoria. Será uno de los fracasos estratégicos más importantes de la historia moderna de Estados Unidos y una de las traiciones más devastadoras a un aliado.

Nada de esto borra lo que Trump ha hecho bien. Romper el antiguo tabú de luchar abiertamente junto a Israel fue históricamente significativo. Matar al ayatolá Ali Jamenei, de 86 años, fue un acontecimiento sísmico. El daño infligido a la infraestructura militar de Irán ha sido enorme. Pero estos logros hacen que lo que ocurra a continuación sea aún más importante. Una guerra que comienza con un ataque de decapitación y termina con un gemido es peor que una guerra que nunca se libró porque deja al enemigo herido, enfurecido y decidido a rearmarse.

Israel no puede permitirse ser Charlie Brown cuando el balón es una guerra con un Estado con umbral nuclear. Si Trump se marcha antes de tiempo -si declara la victoria donde no la hay, si deja a la República Islámica maltrecha pero intacta- no será simplemente un fracaso político. Será una derrota histórica para Estados Unidos y una traición trascendental al único país que confió en él lo suficiente como para ir a la guerra a su lado.

© JNS.