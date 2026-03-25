EEUU presenta un plan de 15 puntos para frenar la guerra con Irán en medio de la preferencia de Teherán por negociar con Vance

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 24 de marzo, 2026

Estados Unidos dio un paso clave en su búsqueda por poner fin a la guerra con Irán al enviar, a través de Pakistán, un plan de 15 puntos para resolver el conflicto en Medio Oriente.

Según el New York Times, dos funcionarios estadounidenses confirmaron la propuesta. Sin embargo, aún no está claro si Teherán o Israel, que llevan varias semanas intercambiando ataques, están dispuestos a aceptar esa hoja de ruta como base para una negociación.

La iniciativa refleja la intención de la Administración Trump de encontrar una salida rápida y diplomática a un conflicto que ha generado fuertes tensiones en todo Medio Oriente y una gran preocupación en la economía global debido a la volatilidad de los precios del crudo. No obstante, el panorama sigue siendo incierto: el régimen iraní comunicó públicamente que aún no hay negociaciones en curso con Washington, y tampoco está claro si Israel, parte activa en la guerra, respalda plenamente la propuesta de la Casa Blanca.

En paralelo al reporte del NYT, trascendió que Irán hizo saber, a través de intermediarios, que prefiere negociar con el vicepresidente JD Vance en lugar de otros representantes estadounidenses como el enviado especial Steve Witkoff —uno de los asesores más cercanos a Trump en política exterior— o Jared Kushner, yerno del presidente, según informó CNN.

De acuerdo con el reporte de la cadena de noticias, el régimen iraní perdió confianza en Witkoff y Kushner tras el colapso de conversaciones previas y el inicio de las acciones militares conjuntas de Estados Unidos e Israel contra Irán.

De acuerdo con fuentes citadas por la cadena, Teherán percibe al vicepresidente Vance como un interlocutor más dispuesto a negociar la paz.

Esto se conoció horas después de que el propio presidente Trump confirmara que tanto Vance como el secretario de Estado Marco Rubio participan activamente en las conversaciones con Irán, junto con Kushner y Witkoff.

Si bien hay señales de optimismo desde Washington sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo —incluso Trump reveló que Irán envió a la Casa Blanca un "regalo" relacionado con el petróleo y el gas— alcanzar un acuerdo podría llevar tiempo, especialmente si no hay plena confianza entre Washington y Teherán.