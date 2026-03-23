Zelenski afirma tener “pruebas irrefutables” del apoyo de Rusia a Irán y advierte que prolonga la guerra

Publicado por Sabrina Martin 23 de marzo, 2026

El presidente de Volodímir Zelenski afirmó que su Gobierno dispone de “pruebas irrefutables” de que Rusia está suministrando inteligencia al régimen de Irán, según un mensaje publicado en la red social X.

La declaración se basa en un informe presentado por Oleh Ivashchenko, jefe de la inteligencia de defensa ucraniana, citado directamente por el mandatario.

Señalamientos sobre cooperación en inteligencia

De acuerdo con lo indicado por Zelenski, Rusia no solo estaría utilizando sus propias capacidades de inteligencia —incluyendo herramientas de interceptación de comunicaciones y análisis electrónico—, sino también información obtenida a través de cooperación con socios en Medio Oriente, para respaldar a Teherán.

El presidente ucraniano presentó este punto como uno de los ejes centrales de la evaluación elaborada por su aparato de inteligencia.

Advertencia sobre el impacto internacional

Zelenski advirtió que este tipo de cooperación “es claramente destructiva y debe cesar”, al considerar que incrementa la inestabilidad internacional.

Sostuvo además que los Estados con responsabilidad global tienen interés en evitar una escalada mayor, y alertó que los mercados ya están reaccionando negativamente, lo que está complicando el acceso y costo del combustible en distintos países.

En ese mismo sentido, afirmó que al ayudar al régimen iraní “a mantenerse a flote y a atacar con mayor precisión”, Rusia estaría contribuyendo a prolongar la guerra, por lo que subrayó que “debe haber una respuesta”.

Evaluaciones del frente y narrativa rusa

El mandatario también explicó que la inteligencia de defensa ucraniana elabora informes constantes sobre la situación en el frente de batalla y sobre la actividad interna de Rusia en el ámbito militar.

Según esas evaluaciones, el mando ruso buscaría exagerar sus avances en el terreno y luego utilizar esas cifras infladas como herramienta en eventuales negociaciones, con el objetivo de fortalecer su posición.

Movimientos militares y drones

Como parte de la información recibida, Zelenski indicó que Ucrania cuenta con “datos claros” sobre planes rusos para ampliar su infraestructura de drones. Esto incluiría el despliegue de nuevas estaciones de control terrestre para vehículos aéreos no tripulados de largo alcance en territorios ucranianos ocupados.

Asimismo, señaló que se prevé la instalación de cuatro estaciones adicionales en Bielorrusia, lo que podría ampliar el alcance operativo de este tipo de sistemas.