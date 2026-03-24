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Trump revela que Irán concedió un "regalo" a EEUU vinculado con el petróleo y el gas

Al ser consultado sobre si este presente guarda relación con el Estrecho de Ormuz, el presidente respondió afirmativamente.

Donald Trump en la Casa Blanca

Donald Trump en la Casa BlancaBrendan Smialowsk i / AFP

Sabrina Martin
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Sabrina Martin

El presidente Donald Trump aseguró este martes que Irán le otorgó a Estados Unidos un “regalo muy grande” relacionado con el petróleo y el gas, en un momento en que ambas partes observan la posibilidad de un alto el fuego. El mandatario subrayó que el beneficio ya se concretó y que tiene un valor económico considerable, aunque evitó precisar en qué consiste exactamente.

Trump dejó claro que no se trata de un asunto vinculado al programa nuclear iraní. Según explicó, el gesto está directamente relacionado con el sector energético y lo calificó como “muy significativo”.

Vínculo con el Estrecho de Ormuz

Al ser consultado sobre si este “regalo” guarda relación con el Estrecho de Ormuz, el presidente respondió afirmativamente. Indicó que está conectado con el flujo de recursos energéticos a través de esa vía estratégica, sin ofrecer detalles adicionales.

El Estrecho de Ormuz es un punto clave para el comercio mundial de petróleo: por allí transita cerca de una quinta parte del suministro global en condiciones normales. Desde el inicio del conflicto, el tránsito marítimo en la zona se ha visto afectado, lo que ha contribuido a un aumento en los precios del crudo.

Energía en el centro de la estrategia

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto en el que la energía ha ocupado un lugar central en su agenda internacional. En los últimos meses, el presidente ha destacado el papel del petróleo y el gas en la política exterior estadounidense, incluyendo referencias a suministros provenientes de Venezuela y su impacto potencial tanto para Estados Unidos como para ese país.
El comentario también llega después de un cambio reciente en el tono de Washington hacia Teherán. Durante el fin de semana, Trump amenazó a instalaciones eléctricas iraníes, pero el lunes indicó que suspendía esa advertencia en medio de conversaciones que describió como productivas.

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