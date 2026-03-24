Trump revela que Irán concedió un "regalo" a EEUU vinculado con el petróleo y el gas

Publicado por Sabrina Martin 24 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump aseguró este martes que Irán le otorgó a Estados Unidos un “regalo muy grande” relacionado con el petróleo y el gas, en un momento en que ambas partes observan la posibilidad de un alto el fuego. El mandatario subrayó que el beneficio ya se concretó y que tiene un valor económico considerable, aunque evitó precisar en qué consiste exactamente.

Trump dejó claro que no se trata de un asunto vinculado al programa nuclear iraní. Según explicó, el gesto está directamente relacionado con el sector energético y lo calificó como “muy significativo”.

Vínculo con el Estrecho de Ormuz



Al ser consultado sobre si este “regalo” guarda relación con el Estrecho de Ormuz, el presidente respondió afirmativamente. Indicó que está conectado con el flujo de recursos energéticos a través de esa vía estratégica, sin ofrecer detalles adicionales.

El Estrecho de Ormuz es un punto clave para el comercio mundial de petróleo: por allí transita cerca de una quinta parte del suministro global en condiciones normales. Desde el inicio del conflicto, el tránsito marítimo en la zona se ha visto afectado, lo que ha contribuido a un aumento en los precios del crudo.