La flexión de misiles balísticos de largo alcance de Irán reivindica a Trump y puede cambiar el cálculo europeo

Publicado por Just The News / Steven Richards 24 de marzo, 2026

Con el lanzamiento de dos misiles de largo alcance por parte de Irán el viernes, poniendo a casi toda Europa a distancia de alcance, el régimen demostró que posee una capacidad que el presidente Donald Trump citó anteriormente como una justificación clave para el conflicto de Estados Unidos con la República Islámica después de años de negarlo públicamente.

Irán disparó los misiles balísticos de alcance intermedio (IRBM) contra la base aérea conjunta de Estados Unidos y Reino Unido en Diego García, en el océano Índico,a más de 3.000 kilómetros de Teherán, el mismo día en que el Gobierno británico dio luz verde a Estados Unidos para utilizar la instalación para lanzar ataques contra Irán.

"Probablemente podría alcanzar París, tal vez Londres", dice un experto en seguridad



Ninguno de los misiles impactó en la base. Uno falló en vuelo y un buque de guerra estadounidense disparó un misil interceptor contra el otro, aunque los militares estadounidenses no dijeron si la interceptación tuvo éxito.

"Todo este conflicto cambió cuando Irán disparó misiles balísticos de alcance intermedio contra Diego García, demostrando que probablemente podría alcanzar París, quizá Londres", dijo el lunes Fred Fleitz, exjefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional de Trump durante el primer mandato del presidente, al podcast John Solomon Reports.

Además de su programa nuclear, el programa de misiles convencionales de Irán fue una de las principales motivaciones de la decisión de la administración Trump de atacar Irán a principios de este año. En su discurso sobre el Estado de la Unión, apenas unos días antes de la acción militar, el presidente dijo al Congreso que el régimen está desarrollando misiles que algún día podrían alcanzar Estados Unidos.

"Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar Europa y nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán Estados Unidos de América", dijo Trump en febrero. "Se les advirtió que no hicieran intentos futuros de reconstruir su programa de armas, en particular de armas nucleares".

Aunque las evaluaciones de la inteligencia estadounidense muestran que Irán está a unos nueve años de desarrollar un misil que pueda alcanzar Estados Unidos, los funcionarios alegan que el creciente programa espacial de Teherán proporcionó el vector para lograr tal avance.

Antes del lanzamiento del misil balístico apuntando a Diego García el viernes, los líderes iraníes afirmaron que su arsenal era de alcance limitado y principalmente con el propósito de disuadir a otros países en lugar de ataques en el extranjero.

En una entrevista con NBC News a principios de este mes, el ministro de Asuntos Exteriores del régimen, Abbas Araghchi, afirmó que Irán había limitado intencionadamente el alcance de sus misiles balísticos por debajo de 1.250 millas "porque no queremos que nadie más en el mundo nos sienta como una amenaza".

Mucho más lejos que los alcances estimados anteriormente de los misiles iraníes



Pero, tras disparar dos misiles contra la base aérea, la agencia semioficial iraní Mehr News Agency informó de que los misiles fueron disparados contra la base el viernes. "El hecho de que Irán haya apuntado a Diego García, a unos 4.000 kilómetros [casi 2.500 millas] de Irán, implica que sus misiles tienen un alcance mayor de lo que Teherán había anunciado anteriormente", informó la Agencia de Noticias Mehr."El hecho de que Irán haya apuntado a una base militar estadounidense lejana demuestra su capacidad misilística para apuntar a posiciones de largo alcance".

De hecho, el alcance pregonado por el medio respaldado por el Estado seríamucho mayor que los alcances anteriormenteestimados de los misiles iraníes, exceptuando el cohete Simorgh -un vehículo de lanzamiento espacial para satélites- si se reutilizara como misil balístico.

Ni Estados Unidos ni el Reino Unido facilitaron información sobre la distancia de vuelo de los misiles balísticos iraníes. Sin embargo, si se puede confiar en el medio de comunicación respaldado por el régimen iraní, dicho alcance situaría a la mayor parte de Europa dentro del radio de los IRBM, incluidas las más de 38 bases militares estadounidenses en el continente. Los miembros de la alianza europea de la OTAN albergan el Mando Europeo de Estados Unidos (Stuttgart, Alemania), bases aéreas y navales estratégicas y armas nucleares estadounidenses desplegadas en vanguardia.

"Es un poco divertido mirar atrás ahora, llevado por expertos en control de armas y líderes europeos que sabemos que Irán no tiene misiles que puedan disparar a más de 2000 kilómetros, porque el Líder Supremo dijo que no lo harían. Pues bien, eso no era cierto", dijo Fleitz.

"Tienen misiles con un alcance de al menos 4000 kilómetros, que casi pueden llegar a París. Y por lo que sabemos, los misiles pueden llegar incluso más lejos,", añadió.

Aunque muchos líderes europeos se han mostrado reticentes a implicarse abiertamente en el conflicto, hay indicios de que su sintonía puede estar cambiando tras el intento de ataque de largo alcance de Irán la semana pasada.

"Lo hace para que todo el mundo esté seguro", dice un alto mando de la OTAN



Dos días después del lanzamiento de los misiles balísticos, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte -que ha desarrollado una estrecha relación de trabajo con el presidente Trump desde que éste inició su mandato el año pasado-, ofreció un respaldo a la operación militar estadounidense contra Teherán y dijo que espera que todas las naciones de la OTAN acaben uniéndose para apoyarlo.

"Lo hace para que el mundo entero esté seguro", dijo Rutte a Margaret Brennan, de CBS News, el domingo.

Afirmó que los miembros europeos "siempre se unen" y dijo que un Irán con armas nucleares sería una amenaza tan grande para Europa como Estados Unidos.

Aunque los líderes del continente se han mostrado reacios a respaldar la operación en público, Estados Unidos ha dependido en gran medida de sus bases europeas y las de sus aliados para sostener el actual conflicto contra Irán. Las bases, que se extienden desde el Reino Unido hasta Turquía, se han utilizado para el reabastecimiento de aviones y drones, el mando y las comunicaciones.

Uno de esos aliados reticentes, el Reino Unido, anunció el lunes que enviaría sistemas de defensa antiaérea de corto alcance a Oriente Próximo para contrarrestar los ataques iraníes con misiles.

Los ataques de Irán a sus vecinos neutrales y a la navegación comercial en el estrecho de Ormuz también han llevado a Europa a adoptar una postura más favorable a Estados Unidos en el conflicto. Un día antes del lanzamiento del misil balístico de largo alcance, una coalición de 30 naciones dentro y fuera de Europa emitió una declaración conjunta condenando esos ataques.

Los países, entre los que se encontraban el Reino Unido, Francia, Italia, Japón, Australia y otros aliados, también anunciaron su "disposición a contribuir a los esfuerzos apropiados para garantizar el paso seguro a través del Estrecho". Aún no está claro si eso incluirá asistencia militar a Estados Unidos.

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