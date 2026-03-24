El primer barco de la polémica flotilla atracó en La Habana: más fiesta en medio de la crisis

Publicado por Diane Hernández 24 de marzo, 2026

El primer barco de una flotilla que transporta suministros médicos, alimentos y paneles solares llegó a Cuba este martes para, según dice, ayudar a la isla mientras atraviesa la peor crisis de su historia reciente.

La embarcación camaronera Maguro atracó en La Habana con tres días de retraso respecto a lo previsto, tras emprender una travesía desde México. Se espera que otros dos barcos lleguen en las próximas horas desde este mismo destino.

Los primeros cargamentos de esta polémica iniciativa bautizada Convoy Nuestra América llegaron en avión desde Europa, América Latina y Estados Unidos la semana pasada como parte de una misión aérea y marítima, para llevar unas 50 toneladas de ayuda a Cuba. Hasta el momento las autoridades del régimen en la isla no han explicado cómo se distribuirá dicha ayuda.

Millones de personas en la isla, y en todo el mundo, han calificado esta flotilla y a sus más de 600 participantes como un "espectáculo político" que beneficia más al cubano comunista que a la gente de a pie.

Un safari político por una ciudad en ruinas

El país ha sufrido siete apagones nacionales desde 2024 -dos de ellos en la última semana- debido al envejecimiento de sus centrales termoeléctricas y la escasez de petróleo. La carencia de alimentos y medicamentos, unido a la escasez de productos de primera necesidad, la represión política y la basura desbordada en las calles, dan cuenta del fin del régimen castrista.

Lo que los integrantes del convoy han vendido como un gesto humanitario se ha convertido en un foco de polémica. Las denuncias se han extendido en las redes, y la primera impresión tras ver las imágenes que circulan desde la capital cubana es que la iniciativa, promovida por líderes de la izquierda internacional, no es más que una operación propagandística que sirve de coartada al régimen de Miguel Díaz-Canel, mientras el pueblo cubano continúa viviendo en condiciones extremas de pobreza.