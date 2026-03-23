La flotilla comunista que llega a Cuba para blanquear al régimen: un safari a la miseria del pueblo

Publicado por Diane Hernández 23 de marzo, 2026

Parte de la flotilla Nuestra América ya ha llegado a La Habana, y lo que han vendido como un gesto humanitario se ha convertido en un foco de polémica. Las denuncias se han extendido en las redes, y la primera impresión tras ver las imágenes que circulan desde la capital cubana es que la iniciativa, promovida por líderes de la izquierda internacional, no es más que una operación propagandística que sirve de coartada al régimen de Miguel Díaz-Canel, mientras el pueblo cubano continúa viviendo en condiciones extremas de pobreza, apagones y escasez. No es nada nuevo.

Un desembarco controvertido

El convoy, que originalmente prometía transportar unas 20 toneladas de alimentos, medicamentos y productos de higiene, ha sido cuestionado por el exilio cubano en España y otras partes del mundo. "Esto es un insulto para quienes buscamos el cambio real y el final de la dictadura que asfixia al país", declaró un portavoz del exilio desde Madrid, donde se realizaron manifestaciones frente a la sede del Parlamento Europeo.

Las críticas apuntan especialmente al carácter simbólico de la flotilla: muchos de los líderes internacionales que la apoyan, como Jeremy Corbyn y Pablo Iglesias, llegaron a Cuba en avión y no en barco, sumándose al convoy una vez en La Habana. Llegaron, pero en primera clase. Esta decisión, aseguran los críticos, evidencia que la operación busca más protagonismo mediático que asistencia real.

Mariela Castro -hija del dictador Raúl Castro y curiosamente una de las asesoras estratégicas de la famosa iniciativa- también se ha reunido con los activistas en la capital caribeña: desde el privilegio de los pocos kilowatts que hoy alumbran algunos edificios en la isla se les escucha entonar las mismas consignas gastadas.

Safari de privilegios

El caso más polémico es el de Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno de España, quien grabó mensajes desde la Grand Suite del Gran Hotel Bristol Habana Vieja, un lujoso establecimiento de cinco estrellas en pleno centro de La Habana. Desde allí, con vistas al Capitolio, Iglesias defendió la gestión del régimen y minimizó las dificultades del país.

El precio de la noche en esas habitaciones se mueve entre los 230 dólares la noche: un cubano promedio tiene que sobrevivir con 11 dólares el mes.

Para el mundo, el común de los mortales, la escena resultó insultante: mientras millones de cubanos viven con salarios míseros, padecen apagones diarios de hasta 19 horas y hacen colas interminables por alimentos, líderes extranjeros se muestran como "espectadores privilegiados" de la miseria.

Es un safari político sobre la pobreza del pueblo cubano. Se les ha visto a los más de 400 'visitantes' paseando y fotografiando las calles inundadas en basura al ritmo de congas, gritando que "Cuba no está sola", mientras desde su asiento en buses eléctricos avanzan en una ciudad colapsada, y que tampoco tiene trasporte. Aún así, ignoran la situación real, y venden humo en sus redes sociales. ¿Será que no han mirado para el lado?

¿Ayuda real? La desconfianza sobre el destino de la ayuda es generalizada. Aunque parte de la población reconoce la necesidad de suministros, muchos temen que terminen en manos de la élite del régimen —los llamados "barrigones"— y no en la población que realmente los necesita.



La verdadera ayuda no son limosnas, sino cambios estructurales que restituyan la libertad y la dignidad.



Contexto histórico y político

Esta flotilla recuerda a las 'Flotillas de la Libertad' organizadas hacia Gaza, pero en Cuba adquiere una dimensión política más compleja. La isla atraviesa una crisis multidimensional: económica, social y demográfica. Con más de seis décadas de régimen comunista, la población enfrenta escasez crónica de productos básicos, apagones, migración masiva y represión sistemática.

Analistas destacan que la izquierda internacional ha convertido a Cuba en un símbolo romántico y propagandístico, ignorando la realidad de miseria y control social. Mientras tanto, el exilio cubano conserva la memoria histórica, sostiene remesas que mantienen a millones de familias y denuncia ante la comunidad internacional la manipulación política de iniciativas como esta flotilla.

Lo cierto es que ninguno de los pseudo activistas ha preguntado por los más de 1200 presos políticos que tiene hoy la isla, tampoco se ha sumado a los cacerolazos que hace más de dos semanas se extienden por diferentes ciudades del país como señal de protesta y símbolo del final histórico que se asoma al sistema.

El dilema del cambio

El desafío ahora es separar la ayuda real -si la hubiese- de la propaganda. Para que cualquier intervención tenga un impacto genuino, los expertos insisten en la necesidad de presionar por transparencia, acceso a la población y reformas estructurales. El riesgo, alertan, es que la flotilla sirva solo para blanquear al régimen, mientras los cubanos siguen atrapados en un sistema que concentra riqueza y privilegios en manos de unos pocos.

La última encuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) lo ha plasmado en cifras: el 92% de los cubanos están en contra de las medidas gubernamentales. El régimen ha erosionado la credibilidad y ahora tiene que importar comunistas, con donaciones, porque en tierra firme ya le quedan pocos 'revolucionarios'.

La llegada de la flotilla a Cuba ilustra, una vez más, la profunda desconexión entre quienes observan el país desde suites de lujo o desde el exilio, y quienes viven la agonía cotidiana de una nación atrapada en la decadencia de su propio modelo político y económico.