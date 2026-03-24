Australia y la UE sellan un gran acuerdo comercial

Publicado por Diane Hernández 24 de marzo, 2026

(AFP) Australia y la Unión Europea (UE) sellaron este martes un gran acuerdo comercial tras años de negociaciones, en línea con los recientes acuerdos de Bruselas con el Mercosur e India para diversificar sus intercambios.

En una ceremonia en Canberra, la jefa de la UE, Ursula von der Leyen, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, firmaron el pacto, en el contexto de la rivalidad comercial con Estados Unidos y China y en plena crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio.

El acuerdo es el último firmado por Bruselas en un intento de diversificar sus intercambios comerciales.

En este sentido, la UE anunció el lunes que el acuerdo comercial con los países latinoamericanos del Mercosur se aplicará provisionalmente a partir del 1 de mayo, a pesar de que el Parlamento Europeo pidió que la justicia verifique su legalidad.

Y en enero, Bruselas formalizó un acuerdo comercial histórico con India tras dos décadas de negociaciones, que creará una zona de libre comercio de 2.000 millones de personas.

Ocho años de negociaciones y varios puntos de fricción

"La UE y Australia pueden estar geográficamente muy lejos, pero no podríamos estar más cerca en cuanto a nuestra visión del mundo", afirmó von der Leyen en Canberra.

Albanese destacó por su parte la alianza, "un momento significativo para nuestra nación, ya que aseguramos un acuerdo con la segunda economía más grande del mundo".

Tras ocho años de negociaciones, las partes superaron los puntos de fricción sobre el uso en Australia de denominaciones geográficas de productos europeos y el acceso de la carne de res australiana a Europa.

Un compromiso permitirá a los productores de vino australianos utilizar el término "prosecco" a nivel nacional, pero deberán dejar de usarlo para las exportaciones después de diez años.

Australia también podrá seguir usando algunas denominaciones, como "feta" y "gruyere", en los casos en que los productores hayan utilizado el nombre durante al menos cinco años.