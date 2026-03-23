La UE y Mercosur aplicarán de forma provisional su acuerdo de libre comercio a partir del 1 de mayo

Publicado por Diane Hernández 23 de marzo, 2026

La Comisión Europea anunció este lunes que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur se aplicará de manera provisional a partir del 1 de mayo, un paso que busca impulsar las relaciones comerciales entre ambos bloques pese a las críticas que genera en ciertos sectores.

El Mercosur, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ya ha completado los procedimientos de ratificación necesarios en todos sus miembros, excepto Paraguay, que se espera formalice su notificación en los próximos días. Por su parte, la UE, integrada por 27 países, ha decidido avanzar con la aplicación provisional del acuerdo mientras se resuelve la revisión legal solicitada por el Parlamento Europeo en enero de este año.

¿Qué pidió el Parlamento Europeo?

El Parlamento Europeo pidió que la justicia verificara la legalidad del acuerdo, ante preocupaciones sobre su compatibilidad con normas medioambientales, laborales y de seguridad alimentaria. Sin embargo, la Comisión Europea ha decidido no esperar a la resolución judicial y permitir la entrada en vigor provisional, una medida que, según Bruselas, beneficiará a la competitividad de las exportaciones europeas y fomentará la cooperación económica con Sudamérica.

El acuerdo ha generado controversia en Europa, especialmente en el sector agrícola francés, que teme una apertura excesiva a productos como carne y soja procedentes del Mercosur, y la falta de aceptación de ciertas salvaguardas. En contraste, países como Alemania y España respaldan la medida, considerando que la integración comercial con América del Sur es una oportunidad estratégica para reforzar el comercio exterior europeo y diversificar mercados.