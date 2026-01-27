La India y la UE sellan un histórico acuerdo comercial para reducir aranceles y ampliar el comercio
La India y la Unión Europea (UE) alcanzaron este martes un acuerdo comercial largamente postergado que reducirá los aranceles sobre la gran mayoría de los productos intercambiados entre ambas economías, con el objetivo de impulsar el comercio bilateral y disminuir la dependencia de Estados Unidos en un contexto de crecientes tensiones comerciales globales, informaron ambas partes.
Según la UE, el pacto eliminará o reducirá los aranceles sobre el 96,6% de las exportaciones europeas a la India por valor, lo que permitiría duplicar las exportaciones del bloque al mercado indio para 2032 y generar ahorros estimados en 4.000 millones de euros anuales en aranceles para las empresas europeas.
Por su parte, la UE se comprometió a reducir los aranceles al 99,5% de los productos importados desde la India en un período de hasta siete años. Productos indios como textiles, cuero, productos marinos, químicos, caucho, metales básicos, gemas y joyas quedarán libres de aranceles, de acuerdo con el Ministerio de Comercio indio.
Sin embargo, ambas partes dejaron fuera del acuerdo productos agrícolas sensibles, como soja, carne de res, azúcar, arroz y lácteos, reportó Reuters.
"Europa y la India están haciendo historia hoy. Esto es solo el principio", afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mientras que el primer ministro indio, Narendra Modi, calificó el pacto como "la madre de todos los acuerdos", destacando su impacto para los 1.400 millones de habitantes de la India y millones de europeos.
Apertura de sectores clave
Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la reducción drástica de los aranceles indios a los automóviles europeos, que pasarán de hasta 110% a solo 10% en un plazo de cinco años, beneficiando a fabricantes como Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz y BMW. Inicialmente, los gravámenes se reducirán al 30%-35%, con un cupo anual de 250.000 vehículos valorados en más de 15.000 euros.
India también acordó reducir los aranceles al vino del 150% al 75% de forma inmediata, y gradualmente al 20%, mientras que los impuestos a las bebidas espirituosas bajarán hasta el 40%.
Contexto geopolítico y próximos pasos
El comercio entre India y la UE alcanzó 136.500 millones de dólares en el año fiscal finalizado en marzo de 2025, superando el intercambio comercial de India con Estados Unidos y China.
La firma formal del acuerdo se producirá tras una revisión legal que podría durar entre cinco y seis meses, y su implementación se espera dentro de un año, según funcionarios indios. No obstante, el proceso de ratificación en Europa podría enfrentar obstáculos políticos, como ocurrió con el acuerdo entre la UE y el Mercosur.
En materia ambiental, la UE no concedió alivio inmediato a las empresas indias afectadas por su impuesto al carbono (CBAM), aunque ofreció 500 millones de euros en apoyo financiero durante los próximos dos años para ayudar a la India a reducir emisiones de gases de efecto invernadero.