Publicado por Diane Hernández 16 de marzo, 2026

El régimen de Miguel Díaz-Canel anunció una medida inédita: permitirá que cubanos residentes en el exterior —especialmente en Estados Unidos— inviertan y sean dueños de negocios en la isla. Esto salió a la luz, mientras el país volvió a quedarse totalmente a oscuras.

La iniciativa fue confirmada por el ministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva Fraga, quien aseguró que La Habana busca atraer capital para reactivar sectores como turismo, minería e infraestructura energética.

Durante décadas el sistema cubano prohibió a los emigrados participar directamente en la economía nacional. Ahora el gobierno intenta captar dinero de la diáspora —sobre todo de Miami— en medio de una economía prácticamente paralizada por la escasez de combustible y los apagones.

La medida -presentada por Pérez-Oliva Fraga, sobrino de Fidel y Raúl Castro- se interpreta como un intento urgente de conseguir divisas en uno de los momentos más delicados para la economía de la isla.

Otro apagón total en la isla caribeña apagón generalizado tras la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional, según escasez de combustible que mantiene a la isla en vilo desde hace meses.



La red eléctrica cubana, basada en termoeléctricas muy antiguas, lleva años funcionando con fallos y déficit de generación, lo que ha provocado apagones cada vez más frecuentes. En las últimas semanas los cortes han llegado a más de 15 horas diarias en La Habana y más de un día en algunas provincias.



La situación se agrava porque desde el 9 de enero no ha llegado ningún tanquero de combustible, lo que ha obligado al régimen a racionar gasolina, suspender la venta de diésel y reducir algunos servicios hospitalarios.



Mientras tanto, las autoridades han activado protocolos para intentar restablecer el sistema eléctrico, aunque desconocen la causa del incidente, de acuerdo a su nota. Cuba sufrió este lunes untras la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional, según informó la empresa estatal Unión Eléctrica. El corte se produce en medio de una grave crisis energética agravada por laque mantiene a la isla en vilo desde hace meses.La red eléctrica cubana, basada en, lleva años funcionando con fallos y déficit de generación, lo que ha provocado apagones cada vez más frecuentes. En las últimas semanas los cortes han llegado a más de 15 horas diarias en La Habana y más de un día en algunas provincias.La situación se agrava porque desde el 9 de enero no ha llegado ningún tanquero de combustible, lo que ha obligado al régimen a, suspender la venta de diésel yMientras tanto, las autoridades han activado protocolos para intentar restablecer el sistema eléctrico, aunque, de acuerdo a su nota.

Trump endurece el tono: "O llegamos a un acuerdo o haremos lo que tengamos que hacer"

El presidente Donald Trump afirmó que su Administración mantiene conversaciones con La Habana, pero lanzó un ultimátum este fin de semana:

"Cuba es una nación fallida… o llegamos a un acuerdo o haremos lo que tengamos que hacer".

Trump aseguró que "algo pasará con Cuba muy pronto", en medio de un escenario en el que Washington ha presionado energéticamente a la isla tras cortar el flujo de petróleo venezolano.

El mandatario también ha insinuado la posibilidad de un cambio político si no se alcanza un entendimiento con el régimen cubano.

Turismo en caída libre: hoteles casi vacíos

El turismo, uno de los principales motores económicos del país, también muestra signos de colapso.

Según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, la ocupación hotelera en 2025 cayó al 18,9 %, uno de los niveles más bajos registrados.

El número de visitantes internacionales descendió hasta 1,81 millones, una caída cercana al 18 % respecto al año anterior. Incluso los viajes de cubanos residentes en el exterior disminuyeron más de un 22 %.

Grandes cadenas hoteleras como Meliá Hotels International, Iberostar y Blue Diamond Resorts han cerrado temporalmente parte de sus instalaciones ante la falta de turistas.