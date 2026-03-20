Activistas iraníes y el mundo del deporte condenan duramente al régimen de Teherán tras la ejecución pública del joven luchador Saleh Mohammadi

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 20 de marzo, 2026

La ejecución del luchador iraní Saleh Mohammadi, de apenas 19 años, ha desatado una ola de reacciones furiosas contra el régimen de Teherán, que ahora enfrenta llamados al boicot por parte de atletas olímpicos que condenaron el asesinato del campeón juvenil.

Mohammadi fue ejecutado mediante ahorcamiento público en la ciudad de Qom, según denunciaron activistas y organizaciones de derechos humanos.

El joven había sido detenido tras participar en las protestas generalizadas contra el régimen, en un proceso que diversos observadores calificaron como irregular y carente de derechos básicos, una situación rutinaria en el país iraní.

De acuerdo con los informes, Mohammadi fue condenado junto a otros dos hombres —Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi— acusados de matar a policías durante las manifestaciones. Sin embargo, activistas sostienen que el caso estuvo marcado por confesiones forzadas, denuncias de tortura y la ausencia de un debido proceso, lo que generó duras críticas por parte de activistas iraníes e incluso el Departamento de Estado.

“Estados Unidos está profundamente preocupado por los informes de que el campeón de lucha de 19 años Saleh Mohammadi enfrenta una ejecución inminente. El régimen de la República Islámica de Irán está masacrando a jóvenes y destruyendo el futuro de Irán. Pedimos al régimen iraní que detenga la ejecución de Saleh Mohammadi y de todos aquellos condenados a muerte por ejercer sus derechos fundamentales”, había expresado el Departamento de Estado en un mensaje en persa desoído por el régimen de Irán.

La activista iraní-estadounidense Masih Alinejad fue una de las primeras que reaccionó a la ejecución, denunciando las distintas irregularidades del proceso.

“Hoy, en Irán, en medio de una guerra, el régimen ejecutó a un campeón nacional de lucha de 19 años por el ‘delito’ de participar en las protestas de enero. Después de señalar al mundo, incluido el presidente @realDonaldTrump, que detendrían las ejecuciones de manifestantes, el régimen ha hecho exactamente lo contrario (...) Tres jóvenes manifestantes —Saleh Mohammadi, Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi— fueron ahorcados en Qom tras un juicio simulado. Los informes indican tortura, confesiones forzadas, sin acceso a abogados elegidos, audiencias a puerta cerrada y sin derecho a apelación. Hago un llamado a @GlobalAthleteHQ para que apoye a los atletas iraníes que están siendo silenciados, encarcelados y ejecutados simplemente por alzar la voz. Esto no es solo sobre deporte. Se trata de dignidad humana”.

Las reacciones fueron múltiples y los llamados al boicot constantes.

Alireza Nader, experto en Irán, dijo: “Me siento muy mal por él y su familia. Debería haber un boicot al régimen en el ámbito deportivo internacional. Me preocupa el impacto en atletas individuales, ya que en Irán enfrentan condiciones muy duras, algunos incluso como rehenes virtuales del régimen. Pero el régimen debe pagar un alto precio por ejecutar a jóvenes como este. Debe haber un efecto disuasorio”.

En una entrevista con Fox News, Nima Far, activista de derechos humanos y atleta iraní de combate, condenó a las Federación Internacional de Luchas Asociadas (UWW) y al Comité Olímpico Internacional (COI) por dejar a Mohammadi prácticamente solo.

“El COI y la UWW deberían haber intervenido de manera contundente con ultimátums públicos, amenazando con la suspensión inmediata del Comité Olímpico Nacional de Irán y sus federaciones si la ejecución seguía adelante, en lugar de recurrir a una diplomacia discreta ineficaz”, dijo. “Irán debe ser excluido de las competiciones internacionales hasta que detenga las ejecuciones de manifestantes y atletas, libere a los encarcelados en juicios simulados y ponga fin a las represalias contra quienes se expresan o desertan”.

De acuerdo con Naciones Unidas, solo en 2025 el régimen iraní ejecutó a más de 1,500 personas. La mayoría de los casos fueron ampliamente criticados por la falta de garantías en un país marcado por la represión, las desapariciones forzosas y las denuncias de torturas. En las últimas semanas, en medio de protestas masivas contra el régimen debido a la crisis de escasez, la inflación y la falta de libertades, distintas organizaciones internacionales han reportado una masacre de manifestantes en cifras que, si bien son estimadas, se ubican en decenas de miles. Si bien las autoridades iraníes han admitido más de 3.000 muertes en las protestas, expertos en derechos humanos y ONG señalan que las cifras podrían ser, incluso, entre tres y diez veces más.

En este contexto, al que se sumó la ejecución del joven luchador Saleh Mohammadi, varios atletas olímpicos se pronunciaron condenando al régimen iraní, según distintos testimonios recabados por Fox News Digital.

“Como alguien que ha viajado a Irán dos veces por la lucha y ha recibido a atletas iraníes en nuestro país, he visto de primera mano la dignidad y el corazón del pueblo iraní. Por eso es tan desgarrador presenciar cómo un régimen de terror ejecuta a un luchador adolescente”, dijo Brandon Slay, medallista de oro olímpico en lucha en Sídney 2000.

Tyler Clary, nadador estadounidense y medallista de oro en Londres 2012, habló de la importancia de un liderazgo estadounidense fuerte para oponerse a un régimen de esta naturaleza: “Como medallista olímpico, he pasado mi vida rodeado de atletas que representan lo mejor de la disciplina y la libertad humanas. Lo que estamos viendo en Irán —la ejecución de un luchador tras lo que parece ser un proceso simulado— es un recordatorio brutal de lo que representa ese régimen. Esto es exactamente por lo que el liderazgo firme es importante (…) El presidente Trump ha sido claro respecto a la naturaleza de este régimen y la necesidad de enfrentarlo, y momentos como este demuestran por qué ese enfoque es necesario”.

Otros atletas estuvieron de acuerdo.

Eli Bremer, pentatleta moderno estadounidense (Beijing 2008), dijo: “Estoy completamente indignado por las acciones del régimen iraní hoy. Asesinar a un atleta adolescente icónico muestra cuán profundamente depravado es el liderazgo iraní. El presidente Trump ha hecho y sigue haciendo lo correcto para asegurar que este régimen sea destruido”.

Asimismo, el ex campeón juvenil iraní de lucha Sardar Pashaei advirtió que otros compañeros atletas podrían correr acabar como el joven Mohammadi.

“Esto es solo una muestra de la brutalidad del régimen. Un régimen que mata a su propia gente y ahora ejecuta públicamente a un atleta adolescente. Durante casi 50 años, algunos políticos han intentado moderar este régimen. Aún no lo entienden. Nosotros sí. Hemos vivido bajo él. Llevamos sus cicatrices. El deporte iraní ya no está en manos de los atletas. Está controlado por la Guardia Revolucionaria, las mismas fuerzas que reprimen a las mujeres, intimidan a atletas en el extranjero y amenazan a sus familias. Otros aún están en riesgo, y todavía hay tiempo para salvarlos. El mundo debe actuar ahora. El único ‘delito’ de Saleh fue protestar. Salió a las calles por la libertad, por un futuro donde protestar no sea un crimen, donde no existan ejecuciones y donde las personas no sean rehenes de su propio gobierno”.