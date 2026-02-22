Tras la brutal represión, los estudiantes iraníes retoman las protestas contra el régimen del ayatolá al inicio del nuevo semestre

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 21 de febrero, 2026

Los estudiantes de varias universidades de Irán protagonizaron nuevas manifestaciones contra el régimen del ayatolá el sábado, coincidiendo con el inicio del semestre académico. Las concentraciones se registraron principalmente en Teherán y en otras ciudades del país, en un contexto marcado por la reciente represión estatal que puso fin a una ola de protestas a nivel nacional.

Según informó el New York Times, las movilizaciones fueron confirmadas por medios estatales, agrupaciones estudiantiles y videos verificados de lo ocurrido en distintos campus universitarios en el país mediooriental. Las protestas se producen un mes después de que las autoridades sofocaran con un amplio operativo de seguridad un movimiento que exigía cambios políticos, en medio de una inflación rampante, y cuestionaba al régimen clerical del país.

En la capital, estudiantes de la Universidad Tecnológica Sharif y de la Universidad Amirkabir —dos de las instituciones más reconocidas del país— realizaron marchas y concentraciones dentro de los recintos universitarios. Muchos asistentes vistieron de negro en señal de duelo por las personas fallecidas durante la represión previa.

En la Universidad Sharif, manifestantes corearon consignas contra el liderazgo del país, incluida la ya afamada “Muerte al dictador”, dirigida al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Imágenes difundidas en redes sociales muestran momentos de tensión y empujones entre grupos dentro del campus. La cadena estatal Islamic Republic of Iran Broadcasting indicó que la protesta comenzó como una sentada silenciosa y derivó en cánticos que calificó de “subversivos”, tras lo cual el ambiente se tornó tenso.

En la Universidad Amirkabir, un grupo estudiantil afirmó en un mensaje publicado en Telegram que algunos alumnos fueron detenidos cuando fuerzas de seguridad bloquearon el acceso a la institución. La agencia semioficial Tasnim, por su parte, negó que se hubieran producido arrestos. Medios estatales señalaron que los incidentes fueron breves y de alcance limitado.

También se reportaron concentraciones en una universidad de Mashhad, en el noreste del país, y en la Universidad Shahid Beheshti, en Teherán, de acuerdo con organizaciones estudiantiles locales.

Las autoridades iraníes no emitieron declaraciones públicas amplias sobre estas nuevas protestas.

El movimiento estudiantil ha tenido un papel relevante en distintos momentos de la historia contemporánea de Irán, incluida la revolución de 1979 que derivó en la instauración de la República Islámica. En diversas etapas, las universidades han sido escenario de movilizaciones políticas, así como de operativos de seguridad, detenciones y restricciones académicas.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 3.000 personas murieron durante la represión de las protestas ocurridas en enero. Organizaciones de derechos humanos sostienen que el número de víctimas podría ser considerablemente mayor, llegando a, mínimamente, 7.000 fallecidos, con la posibilidad de que la cifra aumente a medida que se verifiquen más casos. Incluso, hay reportes que denuncian decenas de miles de muertes. Entretanto, el régimen iraní mantiene procesos judiciales contra personas señaladas de haber promovido las protestas.