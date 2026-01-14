Encuesta: los venezolanos rechazan a Delcy Rodríguez, quieren elecciones rápido y muestran un alto respaldo a Trump

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 13 de enero, 2026

A diez días de la captura del exdictador Nicolás Maduro en Caracas a manos de las fuerzas especiales estadounidenses, una encuesta en Venezuela arrojó una radiografía clara de la opinión de los venezolanos sobre la operación militar, el futuro del país, la etapa de transición y figuras políticas clave como el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, la líder de facto chavista Delcy Rodríguez y la Nobel de la Paz María Corina Machado, principal opositora del país.

La encuesta, encargada por The Economist y realizada por la firma Premise entre el 9 y el 13 de enero sobre una muestra de 600 personas, muestra un patrón realmente consistente: respaldo pleno a la captura de Maduro, rechazo casi total a Delcy Rodríguez y al movimiento chavista, demanda mayoritaria de elecciones en el corto plazo y una mejora grandiosa percepción de Estados Unidos, Donald Trump, Marco Rubio y María Corina Machado.

De acuerdo con los datos, solo un 13% de los encuestados se opuso, siquiera de manera leve, a la captura de Nicolás Maduro, un número que refleja cuán impopular era el exdictador chavista en el país.

Asimismo, uno de los datos más contundente es sobre la continuidad del chavismo bajo nuevos nombres. Apenas un 10% de los encuestados está de acuerdo, siquiera parcialmente, con que Delcy Rodríguez, quien está liderando ahora mismo Venezuela bajo el escrutinio de Washington, complete el ilegítimo mandato presidencial que formalmente se extendería hasta 2031. Su imagen favorable alcanza solo 13%, lo que la coloca entre las figuras peor valoradas en Venezuela.

Incluso, cuando se la evalúa la supuesta capacidad de Rodríguez para garantizar estabilidad política tras la captura de Maduro —el principal argumento de quienes la promueven como opción transitoria—, queda rezagada por amplísimo margen frente a los principales dirigentes opositores.

De hecho, en un escenario hipotético de elecciones inmediatas, María Corina Machado aparece como la dirigente con mayor intención de voto por amplio margen (casi 50%), seguida por la opción "otro" (poco más de 30%). Además, Edmundo González, el diplomático que Machado apoyó en las elecciones pasadas del 28 de julio de 2024 tras ser inhabilitada por el régimen de Maduro, tiene casi un 10% de intención de voto, una clara prueba de que la líder tiene un camino sencillo para ganar unos hipotéticas comicios con garantías.

Además, más de un tercio de los encuestados considera que González debería asumir directamente el poder, dado que ya cuenta —a su juicio— con un mandato democrático tras los comicios de 2024 robados por Maduro y su régimen. La encuesta arroja que ambos, González y Machado, siguen superando en popularidad con holgura a cualquier figura vinculada al chavismo, confirmando que el rechazo no se limita a Maduro, sino a todo su primer anillo.

Otro dato relevante del sondeo es la percepción sobre Estados Unidos entre venezolanos. Tras el operativo que derivó en la captura de Maduro, más del 50% de los encuestados afirma que su opinión sobre EEUU mejoró. En ese contexto, Donald Trump registra niveles de aprobación (+50%) en Venezuela superiores a los que tiene dentro de Estados Unidos, un fenómeno poco habitual en todo el hemisferio. Asimismo, casi la mitad de los encuestados respalda algún tipo de participación estadounidense en la administración del país durante la transición, mientras que solo un 18% se opone de forma clara a esa posibilidad.

El estudio también muestra que el optimismo de los venezolanos creció notablemente, pues casi ocho de cada diez consideran que la situación política del país será mejor dentro de los próximos doce meses, y una proporción similar espera una mejora en su situación económica personal. La expectativa contrasta con la última década de colapso, en medio de un éxodo masivo de más de 9 millones de venezolanos, una contracción económica récord, el colapso de los servicios públicos y la infraestructura del país, y la represión a cargo de Maduro y su séquito.

El sondeo también muestra que dos tercios de los venezolanos consideran que el país debe celebrar una nueva elección presidencial en un período corto de tiempo, sin extender la transición muchos años. Entre quienes sostienen esa posición, el 91% cree que los comicios deberían realizarse dentro de un año, y la mayoría de ese grupo incluso plantea un plazo más corto: seis meses o menos. El mensaje, en ese sentido, es claro: la sociedad venezolana no está dispuesta a aceptar transiciones largas ni indefinidas y reclama un calendario electoral concreto. Esta, sin dudas, es la opinión donde Trump y los venezolanos más difieren hasta ahora.

En conjunto, los datos resaltan un país que ha cerrado filas contra cualquier intento de continuidad del chavismo, que exige elecciones rápidas y verificables, y que observa con pragmatismo y esperanza el rol de Estados Unidos, con Trump y Rubio, como actor clave del cambio político en Venezuela.