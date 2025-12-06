Venezuela: muere el exgobernador opositor Alfredo Díaz en El Helicoide, uno de los centros de tortura de Maduro

Publicado por Virginia Martínez 6 de diciembre, 2025

Alfredo Díaz, de 55 años, exgobernador del estado Nueva Esparta y dirigente opositor de Acción Democrática (AD), murió mientras estaba detenido en El Helicoide en la ciudad de Caracas. Opositores y organizaciones denunciaron este sábado que llevaba meses sin recibir atención médica y consideraron su muerte una consecuencia directa de las condiciones de reclusión impuestas por el régimen de Nicolás Maduro.

Díaz fue arrestado en noviembre de 2024 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa y permaneció más de un año en este centro de detención descrito como “el infierno en la tierra”, bajo condiciones de aislamiento y con acceso limitado a visitas.

Antes de ser detenido, el exgobernador criticó que no se hubieran difundido los resultados detallados de las elecciones presidenciales de julio del año pasado y denunció públicamente la crisis eléctrica que afectó a Nueva Esparta en noviembre, la cual el Gobierno atribuyó a supuestos ataques de la oposición.

"Muere en una de las cárceles preferidas de Maduro"

Elisa Trotta, exembajadora de Venezuela en Argentina, aseguró en X que la muerte de Díaz fue un “asesinato lento” y recordó que ya son más de diez presos políticos que han muerto en cautiverio desde las elecciones de julio de 2024.

"Esta barbarie debe parar. Los más de mil presos políticos deben ser liberados, como libre debe ser Venezuela. Tanto dolor no puede seguir aumentando", añadió.

Líderes opositores como el responsable nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, afirmaron que Díaz es una “víctima de la dictadura”, señalando en X que llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron.

"A todos los venezolanos: honremos a Alfredo y a todas las víctimas. Jamás arrodillarse ante la dictadura y nunca dejar de luchar por una Venezuela libre", añadió.

Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, también se pronunció sobre la muerte del exgobernador. "¡Mataron a Alfredito!", exclamó Ledezma en X.

"Muere en una de las cárceles preferidas de Maduro. Y duele decirlo: lo mataron. Sabían de sus problemas cardíacos. Sabían que necesitaba atención urgente. Y aun así le negaron la asistencia médica oportuna. No fue una muerte natural: fue otra ejecución silenciosa del régimen", denunció el exalcalde de Caracas.

"¿Qué más tiene que pasar para que la Corte Penal Internacional termine de pronunciarse? ¿Para qué sirve esa Corte? ¿Cuántos más deben caer para que el mundo entienda que en Venezuela se cometen crímenes sistemáticos, continuados, y que cada día se cobra una nueva vida?", preguntó Ledezma en X.

Foro Penal: "Otro preso político que muere en cárceles venezolanas"

La ONG denunció la muerte de Alfredo Díaz como otro caso de preso político muerto bajo custodia del Estado venezolano en El Helicoide. El Foro Penal responsabilizó directamente al régimen de Maduro por las condiciones de aislamiento y la falta de atención médica que sufrió Díaz.

“Otro preso político que muere en cárceles venezolanas. Llevaba un año preso, aislado. Sólo permitieron una visita de su hija. Tenía 55 años. ¡Es indignante! El Estado es responsable de la salud de la persona bajo su custodia”, manifestó Alfredo Romero, presidente de la institución, en su cuenta de X.

Según el último balance de Foro Penal en Venezuela hay 887 presos políticos, de los cuales 60 permanecen desaparecidos y 85 son extranjeros. Una gran parte de las detenciones ocurrieron después de las presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la reelección de Maduro pese a las continuadas denuncias de fraude.