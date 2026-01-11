EEUU pide a sus ciudadanos salir de Venezuela ante la persecución de grupos paramilitares afines a Delcy Rodríguez

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de enero, 2026

La Embajada de Estados Unidos en Caracas señaló que la Administración del presidente Donald Trump emitió este sábado una nueva alerta de seguridad en la que se insta a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Venezuela a abandonar dicho país lo antes posible, tras citar numerosas preocupaciones a nivel de seguridad que no ha podido resolver la dictadura de Delcy Rodríguez y la imposibilidad de brindar asistencia de emergencia. Asimismo, la alerta señala la presencia activa de grupos paramilitares afines a la dictadura —conocidos en Venezuela como colectivos armados— en las calles de varias ciudades, en las cuales estarían deteniendo y revisando tanto a ciudadanos como a vehículos con el fin de determinar quién cuenta con ciudadanía estadounidense o ha mostrado apoyo a los Estados Unidos, para así tomar represalias.

“Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país de inmediato. Existen informes de grupos de milicias armadas, conocidos como ‘colectivos’, que están instalando retenes y revisando vehículos en busca de evidencia de ciudadanía estadounidense o de apoyo a Estados Unidos”, indicó la alerta de seguridad, la cual tiene lugar poco después de que se reanudaran varias opciones de vuelos internacionales. “A medida que se han reanudado los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país de inmediato”, detalló el documento.

El Departamento de Estado mantuvo a Venezuela en el nivel más alto de advertencia de viaje

“En marzo de 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró a todo el personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y suspendió sus operaciones. El gobierno de Estados Unidos sigue siendo incapaz de proporcionar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela”, señaló la alerta, la cual añadió: “No viaje a Venezuela. Se aconseja a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela que abandonen el país tan pronto como consideren que es seguro hacerlo”.

Por otra parte, el Departamento de Estado mantuvo al país sudamericano en el nivel más alto de advertencia de viaje al explicar en un comunicado que Venezuela sigue encontrándose en el “Nivel 4: No viajar” debido a los numerosos riesgos que pueden correr los estadounidenses en dicho país. Según explicó el departamento, entre esos riesgos se incluyen “detenciones arbitrarias, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, criminalidad, disturbios civiles y una deficiente infraestructura sanitaria”.