Trump impulsa una evaluación para declarar terroristas a subdivisiones de los Hermanos Musulmanes

Publicado por Sabrina Martin 24 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva que instruye al secretario de Estado y al secretario del Tesoro a iniciar un proceso formal para determinar si ciertos grupos de los Hermanos Musulmanes deben ser clasificados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT). La medida marca uno de los pasos más contundentes de su Administración para enfrentar la influencia de esta red islamista en el Medio Oriente.

La orden exige a ambos departamentos —en coordinación con la Fiscalía General y la Dirección de Inteligencia Nacional— la elaboración de un informe que evalúe el rol de grupos ubicados en países como Líbano, Egipto y Jordania, y su posible relación con actividades violentas que afectan la seguridad de Estados Unidos y de sus aliados.

Un proceso para enfrentar amenazas transnacionales

De acuerdo con el documento firmado en la Casa Blanca, el propósito de la orden es activar un mecanismo que permita revisar, caso por caso, si las subdivisiones de los Hermanos Musulmanes cumplen los criterios legales para ser designadas como FTO bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, o como SDGT bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y la Orden Ejecutiva 13224.

La Casa Blanca sostiene que varias ramas regionales participan o facilitan campañas de violencia y desestabilización que ponen en riesgo a ciudadanos estadounidenses y a socios estratégicos en la región. La red fundada en Egipto en 1928 ha evolucionado, según el documento, en una estructura transnacional con presencia en múltiples países del Medio Oriente.