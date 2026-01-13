Trump asegura que en el Partido Republicano no hay lugar para los que odian a los judíos

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 12 de enero, 2026

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que no hay lugar en el Partido Republicano para quienes tienen opiniones antisemitas y que el GOP debería condenar a quienes las propugnan.

"Desde mi punto de vista personal, absolutamente, porque condeno", dijo Trump al New York Times en una entrevista de dos horas la semana pasada que fue publicada el lunes.

"Tengo una hija que está casada con un judío", dijo al periódico. "Da la casualidad de que mi hija es judía, y los tres hermosos nietos son judíos. Estoy muy orgulloso de ellos".

El presidente también destacó su apoyo a Israel y sus esfuerzos por conseguir un alto el fuego en la guerra entre Hamás e Israel.

"No ha habido mejor presidente en la historia del mundo tal y como lo conocemos que haya sido más fuerte o mejor y menos antisemita, ciertamente, que Donald Trump", dijo Trump en la entrevista. "He sido el mejor presidente de Estados Unidos en la historia de este país hacia Israel, y eso es, por cierto, reconocido por todo el mundo, incluyendo el hecho de que tenemos paz en Oriente Medio, y eso se va a mantener."

Los comentarios de Trump se produjeron mientras varios destacados republicanos, entre ellos el ex presentador de Fox News Tucker Carlson, se han enfrentado a las críticas de varios destacados miembros del partido por ofrecer plataformas a antisemitas y negacionistas del Holocausto, entre los que destaca Nick Fuentes. Carlson, un podcaster, fue fotografiado en imágenes oficiales de una reunión que Trump mantuvo en la Casa Blanca recientemente con ejecutivos petroleros.

En la conferencia legislativa anual de la Coalición Judía Republicana en octubre, el senador Ted Cruz (republicano de Texas) se reunió con el presidente de la Coalición Judía Republicana. Ted Cruz (republicano de Texas), el representante Randy Fine (republicano de Florida) y otros fueron a por Carlson por su amistosa entrevista con Fuentes.

Los oradores en la conferencia también atacaron a la Fundación Heritage, cuyo presidente, Kevin Roberts, defendió a Carlson y dijo que el grupo de investigación conservador pro-Trump no estaba en el negocio de "cancelar a nuestra propia gente".

El presidente dejó pasar antes oportunidades para criticar a Carlson, que tenía un espacio para hablar en horario de máxima audiencia en la Convención Nacional Republicana de 2024. "No podéis decirle a quién entrevistar", dijo Trump a los periodistas en noviembre.

Pero esta vez fue a por los antisemitas de su partido.

"Creo que no los necesitamos. Creo que no nos gustan", dijo al Times.

Trump volvió a afirmar no conocer a Fuentes, que fue invitado a una cena en Mar-a-Lago con el presidente y Ye, el rapero antes conocido como Kanye West, que ha hecho sus propios comentarios antisemitas y ha elogiado a Adolf Hitler.

"Cené con él, una vez, en la que vino como invitado de Kanye West", dijo Trump. "No sabía a quién iba a traer. Me dijo: ¿Te importa si traigo a un amigo?. Le dije: 'No me importa.' ¿Y era Nick Fuentes? No conozco a Nick Fuentes".

Preguntado por Paul Ingrassia, cuyo nombramiento por Trump para dirigir la Oficina del Asesor Especial encalló después de que se citara a Ingrassia diciendo: "De vez en cuando tengo una vena nazi", el presidente dijo: "No lo sé. Es posible. Tengo a miles de personas trabajando aquí".

Ingrassia es ahora consejero general de la Administración de Servicios Generales.

