Un ataque ruso dañó 20 edificios residenciales en Kiev y la embajada de Qatar

Publicado por Carlos Dominguez 9 de enero, 2026

Un masivo ataque nocturno lanzado por Rusia contra Ucrania provocó daños en 20 edificios residenciales de Kiev y de zonas cercanas, además de afectar a la embajada de Qatar, informó este viernes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El mandatario señaló que un dron ruso impactó contra la sede diplomática qatarí, y que otros veinte inmuebles de la capital también resultaron afectados. El presidente confirmó además que cuatro personas murieron, una cifra que ya había sido adelantada por la policía.

"En total, anoche hubo 242 drones. También se lanzaron 13 misiles balísticos contra instalaciones energéticas e infraestructura civil, un misil balístico de medio alcance Oreshnik y 22 misiles de crucero. El ataque ocurrió justo durante una fuerte ola de frío, dirigido precisamente a alterar la vida normal de la gente común", declaró Zelenski en X.

Varios distritos de Kiev quedaron a oscuras durante lo que el alcalde, Vitali Klitschko, calificó como un "ataque masivo con misiles enemigos".

Rusia ataca Ucrania con un misil hipersónico

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que empleó un misil hipersónico Oréshnik, con capacidad nuclear, contra "objetivos estratégicos" en la madrugada de este viernes. Según Moscú, se trató de una represalia por un presunto ataque con drones ocurrido en diciembre contra una residencia del presidente Vladímir Putin, algo que Ucrania rechaza.

Rusia ya había utilizado un proyectil de ese tipo con una ojiva convencional para impactar la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania, a finales de 2024.

Rusia mantiene la presión en pleno invierno

Mientras Ucrania y sus socios occidentales buscan poner fin a la guerra, que se acerca a su cuarto año, esta semana se acordó que Europa enviaría tropas al territorio ucraniano una vez se alcance un eventual alto el fuego.

Sin embargo, Moscú, que inició la invasión en febrero de 2022, ha rechazado de forma reiterada la posibilidad de que fuerzas occidentales se desplieguen allí, advirtiendo el jueves que cualquier contingente extranjero sería considerado un "objetivo militar legítimo".

En paralelo a los esfuerzos diplomáticos por cerrar el conflicto más letal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Rusia ha mantenido la presión con ataques diarios en pleno invierno y bajo temperaturas extremadamente bajas.