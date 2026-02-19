El ICE deporta a criminales cubanos a la isla por primera vez en décadas

Publicado por Diane Hernández 19 de febrero, 2026

Por primera vez en décadas, el régimen cubano aceptó un vuelo de deportación masiva desde Estados Unidos que incluía a ciudadanos condenados por delitos graves, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este 19 de febrero de 2026.

La repatriación forma parte de un vuelo que transportó a 170 cubanos, de los cuales al menos seis habían sido condenados por crímenes graves como asesinato, violación, secuestro y tráfico de drogas, según detalló ICE en sus publicaciones oficiales en redes sociales.

Durante décadas, el Gobierno comunista rechazó recibir a ciudadanos cubanos con antecedentes penales desde Estados Unidos, lo que obligó a que muchos fueran deportados a terceros países. El periódico Diario de Cuba señaló que al menos cuatro cubanos fueron enviados a África en 2025 debido a la negativa del régimen a aceptarlos.

Entre los deportados se encuentran: Yondeivis Wong Den-Hernandez , condenado por asesinato en segundo grado en Florida y complicidad en entrada ilegal a EEUU desde Texas.

, condenado por asesinato en segundo grado en Florida y complicidad en entrada ilegal a EEUU desde Texas. Raúl Duquenzne-Batista , miembro de la pandilla Los Habaneros, con múltiples condenas por asalto agravado, violación, secuestro y uso ilegal de armas en Kansas, además de 20 años de prisión en Cuba por robo y allanamiento.

Alexander Padrón-Marten , condenado por tráfico de drogas.

Orlando Sánchez-Sarría , con condenas por hurto mayor, conspiración para secuestro, tráfico de drogas y uso de armas durante delitos.

Miguel Ramón Caveda Pérez , condenado por violación y posesión de licencia de conducir alterada.

Gaully Quintana Martínez, condenado por agresión agravada con arma peligrosa.

ICE destacó que la medida fortalece la seguridad pública en Estados Unidos.

El medio Martí Noticias informó que actualmente unas 42.000 personas con órdenes finales de deportación a Cuba siguen esperando repatriación, lo que indica que la reciente disposición podría reflejar un ajuste en la cooperación migratoria entre ambos países. Por su parte, el portal oficialista del régimen, Cubadebate, reportó que del total de 170 deportados en el vuelo del 9 de febrero, 153 eran hombres y 17 mujeres, aunque no especificó que varios tenían antecedentes por delitos graves en Estados Unidos.

Repatriación a terceros países

Según Diario de Cuba, la repatriación a terceros países como África se produjo porque tanto Cuba como otros países, como México, se negaron a recibir a algunos convictos, incluso tras cumplir largas condenas en EEUU. Uno de los casos documentados fue el de Juan Carlos Font Agüero, enviado a Esuatini tras 17 años de prisión por asesinato en segundo grado.

Con esta medida, bajo la Administración del presidente Donald Trump, ICE logra repatriaciones a Cuba en cifras récord, marcando un cambio significativo después de décadas de negativa del régimen castrista a colaborar con la deportación de criminales graves.