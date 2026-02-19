Trump lanza su 'Junta de Paz' con $10.000 millones y pone a Gaza en el centro de su estrategia global
La nueva estructura contempla la creación de una administración provisional encabezada por el palestino Ali Shaath, así como el despliegue de una fuerza policial con participación de Egipto y Jordania, mientras que países como Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania aportarán tropas militares.
El presidente Donald Trump inauguró este jueves la primera reunión de su nueva 'Junta de Paz', una iniciativa internacional centrada inicialmente en la reconstrucción de Gaza y respaldada por una contribución inicial de 10.000 millones de dólares por parte de Estados Unidos, según informó la agencia AFP.
El lanzamiento reunió en Washington a cerca de dos docenas de líderes mundiales, entre ellos los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña, además de representantes de países del Golfo y otras naciones que también comprometieron miles de millones de dólares adicionales para financiar la rehabilitación de la devastada Franja de Gaza.
La nueva estructura contempla la creación de una administración provisional encabezada por el palestino Ali Shaath, así como el despliegue de una fuerza policial con participación de Egipto y Jordania, mientras que países como Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania aportarán tropas militares.
Mundo
Trump firma el documento fundador de la Junta de Paz: "Vamos a tener paz en el mundo"
Santiago Ospital
Nuevo instrumento internacional para resolver conflictos
Durante la ceremonia, Trump presentó la iniciativa como un nuevo instrumento internacional para resolver conflictos, en lo que muchos observadores interpretan como un intento de crear una plataforma paralela a Naciones Unidas, organización que el mandatario ha criticado reiteradamente.
El presidente estadounidense, que tendrá poder de veto dentro de la Junta y podrá seguir al frente de la entidad incluso después de dejar el cargo, aseguró que su administración ha logrado avances significativos en múltiples conflictos y advirtió a Irán que acepte pronto un acuerdo sobre sus programas nucleares y militares.
JNS
El quebradero de cabeza del desarme de Gaza
Ben Cohen
Los desafíos políticos y diplomáticos del Plan
Sin embargo, el plan enfrenta desafíos políticos y diplomáticos, incluida la ausencia de líderes de Europa occidental en la reunión y las tensiones persistentes entre las partes involucradas.
Funcionarios estadounidenses sostienen que el organismo podría ampliar su alcance a otros conflictos globales, consolidando así una nueva herramienta de influencia internacional liderada directamente por Washington.