El Capitán de Corbeta retirado Jesús Romero sobre la Junta de la Paz de Trump: “El camino que ha tomado el presidente y Marco Rubio va en buena dirección”

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de febrero, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó al Capitán de Corbeta retirado de la Marina de los Estados Unidos, Jesús Romero, sobre todo lo relacionado a la Junta de la Paz que tuvo lugar en la ciudad de Washington DC y que fue organizado por la Administración del presidente Donald Trump, así como también sobre la situación en Venezuela y la posible caída del régimen cubano.

“El camino que ha tomado el presidente Trump, encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio, va en buena dirección. […] Estamos en presencia de un logro que jamás pensábamos que se iba a poder llevar adelante. […] La Administración Trump ha logrado llevar a cabo una serie de negociaciones en varios conflictos alrededor del mundo, y hay que reconocer que ha sacado adelante los intereses y objetivos norteamericanos de una manera en que se puede aceptar por los dos bandos.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.