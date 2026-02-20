Un gol de Keller en la prórroga ante Canadá da a EEUU el oro olímpico en hockey sobre hielo

Publicado por Israel Duro 20 de febrero, 2026

La selección femenina de Estados Unidos se proclamó campeona olímpica en el hockey sobre hielo tras vencer 2-1 en la final a Canadá, gracias a un tanto en la prórroga de Megan Keller. Las estadounidenses consiguieron darle la vuelta a un partido que comenzaron perdiendo y en el que la soberbia actuación de la portera canadiense desesperó a las flamantes ganadoras.

Se trata del tercer oro para EEUU desde que la categoría femenina de este deporte comenzó a formar parte del programa olímpico en Nagano 1998. No obstante, Canadá sigue siendo la gran campeona, con los cinco oros del resto de ediciones (2002, 2006, 2010, 2014, 2022).

La final femenina de este jueves estuvo mucho más equilibrada que el duelo entre estadounidenses y canadienses en la fase de grupos, donde las primeras dominaron ampliamente. En esta ocasión fue Canadá quien se adelantó gracias a un dos contra una que culminó con éxito Kristin O'Neill.

La muralla de Ann-Renée Desbiens no fue suficiente para llevar a Canadá al oro

Las canadienses resistieron luego con su ventaja gracias a las múltiples paradas de su arquera, Ann-Renée Desbiens, que consiguió desesperar a las estadounidenses.

Sin embargo, a menos de tres minutos del final del partido, un tiro lejano de Leila Thompson fue aprovechado por Hilary Knight, que desvió el puck para poner el 1-1 en el marcador (58'). Con este resultado se llegó a la prórroga, con un periodo suplementario de veinte minutos con tres jugadoras de campo contra tres.

Apenas habían transcurrido cuatro minutos de ese tiempo suplementario cuando Megan Keller logró plantarse ante Desbiens, a la que batió para el 2-1 definitivo (65').

EEUU-Canada, un clásico en las finales olímpicas: siete de ocho

Estados Unidos y Canadá se han enfrentado ya en siete ocasiones en la final olímpica femenina de hockey. La única vez que el oro en unos Juegos no se decidió con un partido entre esos dos selecciones fue en Turín 2006, cuando Canadá se impuso a Suecia.

En el partido por el bronce, disputado unas horas antes, Suiza derrotó por 2-1 a Suecia en la prolongación, con un tanto de Alina Müller.

Estados Unidos y Canadá también podrían enfrentarse el domingo en la final del hockey masculino. Ambos están clasificados para semifinales y se medirán el viernes en esa ronda a Eslovaquia y a la defensora del título Finlandia.